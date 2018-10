José vive con una bala en su interior a causa de un asalto, pero no tendrá justicia porque su expediente ‘se perdió’

No te pierdas:



“Por ello hay tanta impunidad. No hay estado de derecho y la delincuencia ha rebasado a las autoridades judiciales. No es posible que digan que ya archivaron el caso cuando fue calificado como homicidio en grado de tentativa”, relató uno de los familiares del joven.

El crimen

es un joven que vive con una, debido a que delincuentes atentaron contra su vida en un intento dedentro de su domicilio; hasta la fecha no se ha cumplido justicia en su caso.Los familiares han clamado que se investigue y se castigue a los responsables, sin embargo en la agencia del Ministerio Público donde se inició la carpeta de investigación les han comunicado que “con el cambio al nuevo edificio se extraviaron algunos archivos y su caso es uno de ellos”.Incluso les han dicho que su casopues no le robaron nada, y su lesión, a pesar de que tiene incrustado el plomo de la bala que le penetró en el vientre.Los hechos ocurrieron el mes pasado en el fraccionamiento, cuando dos delincuentesde José, tocaron la puerta y en cuanto les abrióEl afectado se salvó milagrosamente de morir en el lugar, pero ya en la Cruz Roja, los médicos le dijeron que sólo había recibido un; sin embargo al hacerle un estudio y con base en las radiografías tomadas en un sanatorio particular, el equipo médico determinó que el plomo de la bala se le alojó en la cavidad abdominal pero que era de alto riesgo operarlo, por lo que se determinóy evitar infección con antibióticos.El joven ya lleva una vida normal, con su bala en dentro del cuerpo, peroa las autoridades que se investigue a fondo los hechos y se de con los responsables.