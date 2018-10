Para transparentar recursos de parquímetros, aprueban Comité de Movilidad

COMITÉ PARA VIGILAR RECAUDACIÓN DE PARQUÍMETROS



“Este Comité va a ser por consenso con la gente (…), así como con personal de la Secretaría de Obras Públicas, el secretario de Planeación y diferentes áreas que tienen que ver con este tema”.

por fin transparentará la recaudación por parquímetros, pues aprobó la creación del Comité de Movilidad y Mejoramiento Urbano, que integrarán colonos del municipio.Sin embargo, ya fue aprobada en la sesión de cabildo del 11 de octubre de este año.La asambleísta recordó que la figura del Comité data de la administración del expresidente municipal Eleazar García Sánchez; no obstante, desapareció porque “no estaba reglamentado”., no recaudar recursos, lo que “no se le debe olvidar a la empresa” Comuni Park, con la que el ayuntamiento firmó el contrato.es que “la gente decida a dónde se va a ir todo ese dinero recaudado por los parquímetros”.Además de vigilar que la implementación de cajones no sea en zonas escolares o de hospitales.Vázquez González precisó que el Comité estará integrado por gente que vive en zonas donde se instalaron los aparatos e integrantes del cabildo de Pachuca.Aunque en la colonia Periodistas no hay parquímetros, la regidora enunció que los colonos de dicha zona también serán tomados en cuenta, debido a las manifestaciones que han realizado desde hace más de un año.