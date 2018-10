Asteriscos 69

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El exdiputado local de origen panista pero de filia morenista, Jorge Miguel García Vázquez presumió fotografías acompañado de actores políticos como Luis Jaime Osorio Chong y Alejandro Moreno Abud durante una reunión en Tolcayuca. El aspirante a secretario de Servicios Legislativos dio cuenta también de una convivencia con Erick Islas, Canek Vázquez y Luis Castañeda Muñoz.Y tras varios capítulos, está confirmado que las autoridades judiciales no podrán considerar como elemento de prueba el contenido de la famosa maleta negra que llevaba consigo la administradora de la UAEH cuando fue detenida en junio pasado durante un operativo en el bulevar Pachuca-Pachuquilla, acusada de presunto desvío de recursos, esto, por vulnerarse el debido proceso.La militancia del otrora poderoso partido tricolor fue convocada ayer para expresar su sentir con relación a lo que deben modificar y poder así recobrar su fuerza. La dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu dijo en Pachuca a sus fuerzas vivas, que por cierto se presentaron muy pocas, que no habrá represalias a quien manifieste sus inconformidades. En otros estados plantean ya fundar nuevo partido.El supuesto perdón legal que circula en redes sociales, firmado por quienes se ostentan como padres del joven que murió durante el accidente en el que participó el diputado federal morenista, Cipriano Charrez Pedraza debe realizarse ante el Ministerio Público para garantizar el cumplimiento, no en documento simple, además, por ley solo la esposa del fallecido puede otorgarlo.A partir de mañana serán examinadas obras representativas de Borges, Casares, Wilcock y Cortázar durante el taller “Los amos de la literatura fantástica” que se desarrollará por promotores independientes en el Centro Cultural Elementario, que forma parte del Distrito Cultural Pachuca. La actividad se prolongará tres sábados más para revisar textos de estos cuatro referentes de América Latina.**