Mal rato pasó el secretario de Seguridad de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, en el arranque de la segunda vuelta del alcalde Héctor López Santillana.Mientras los nueve regidores y síndicos del PAN aplaudían la ratificación de Luis Enrique, los cinco opositores protestaban.Al final de cuentas, el Secretario de Seguridad fue ratificado gracias a la esperanza que despertó en los leoneses el asesor Bernardo León Olea.Nuestra Policía Municipal está compuesta por mil 440 agentes con un salario promedio de 14 mil pesos mensuales.El primer compromiso de León Olea fue contratar mil 300 policías más. Buen principio para caminar tranquilos por las calles.Los partidarios de Morena o de Andrés Manuel López Obrador, como quiera llamarles, están hechos pedazos en Guanajuato. Cada morenista se manda solo.El diputado Ernesto Prieto no obedece a nadie pero quiere mandar a todos.Alma Alcaraz, presidenta –en funciones- del Comité Estatal, hace intentos desesperados por unir a sus compañeros. Ojalá no muera en el intento porque pocos le hacen caso.Ricardo Sheffield Padilla ya juega en otras ligas. Va y viene a la Ciudad de México y alista su equipo para asumir la dirección de la Procuraduría del Consumidor.Por lo pronto, Sheffield ya se llevó a David Aguilar, conocido como “Bu Bu”, como su futuro jefe de prensa. También cuenta en sus filas con la conocida Thalía Vázquez, hermana de Antares.Thalía es reconocida en todos los rincones de México como una activista social honesta y capaz. Bien le va al Gobierno de Guanajuato que esté ocupada en Profeco Nacional.Sheffield sale contento del estado… por ahora, pero como Vicente Fernández, canta “volver, volver”. Por lo pronto no pudo colocar a su esposa Renata Arévalo como presidenta de Morena en Guanajuato.Renata Arévalo resultó tan activa en la política como su esposo Sheffield. Organizó reuniones de mujeres en varios puntos del estado en un intento por posicionarse como cabeza de los morenistas.Por lo pronto no lo consiguió, pero ya veremos el próximo año que empiece en serio la batalla por la presidencia estatal de Morena.Un morenista-priista solitario es el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, quien en una de las mejores jugadas de su carrera política brincó del barco tricolor cuando se estaba hundiendo y encontró una diputación federal en el Morena.Otro mini grupo parece integrado por las feministas Malú Micher y Antares Vázquez, ambas senadoras, presentes en los mejores eventos.Para colmo, el organizador de la visita de López Obrador a Guanajuato, no tuvo la precaución de invitar a Alma Alcaraz al presidium. Así, ni cómo reconocer el mando de Morena en el estado.Quien apareció ahora como regidor del Partido Verde en Celaya es Juan Carlos Oliveros Sánchez, de ingrato recuerdo para los leoneses. Director del DIF municipal durante la gestión de Bárbara Botello Santibáñez, Oliveros se vio salpicado por casos como el de “Ser Soluciones Responsables, A.C.”, una supuesta empresa que impartió cursos ¡anticorrupción! a policías y tránsitos y cuyo tesorero resultó que trabajaba como chofer en el propio DIF, que presidía un hermano de Botello. Ahora como regidor ofrece en Celaya impulsar la cultura de la paz y la participación ciudadana. Atentos...