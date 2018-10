Semillas Estelares

DALE FUERZA CON TU CORAZÓN

¿Por qué no creas un final feliz para cada historia triste de tu vida?, eso suelo preguntar y sugerir implícitamente, como solución, a las personas que acuden a terapia conmigo. Me he percatado que estos patrones son reiterativos: vienen arrastrando relaciones, problemas y momentos, originadas en su pasado, que no los deja vivir su presente.Esto no es casualidad ni destino. Simplemente, son tiempos de transformaciones profundas, un proceso de desintoxicación del cuerpo, mente (ego), sentimiento y emociones que se aferran o luchan para no perder aquello a lo que ya se ha habituado… es momento de soltar para aventurarse a crear escenarios de vida diferentes.Quiero aclarar que, cuando hablo del ego no lo veo como un enemigo, sino como un aliado en la evolución, ya que si bien se alimenta de las emociones que estas están vinculadas a la experiencia de los sentidos, (aquello que genera placer y aquello que genera dolor), es un termostato que permite el re-descubriendo.El ego vive de la experiencia de la supervivencia y la dualidad; naturalmente, evitará todo aquello que le genere algún tipo de dolor. Con ese propósito, constantemente nos estamos equipando de diversos sistemas de defensa, que se transforman en SISTEMAS DE CREENCIAS que no permiten la expansión.Es por ello, cada experiencia que te incomoda, tiene implícita la oportunidad y posibilidad de atrevernos a iluminar esas partes que nos resultan doloroso. Sin lugar a dudas, hoy somos muchos que nos estamos atreviendo a vivir de forma distinta al dejar ir aquello que produce dolor.Es momento de que cada ser humano elija lo que realmente quiere en su vida y sea coherente con ello. Pues de esa manera se genera ese SALTO DE CONSCIENCIA hacia una nueva realidad. En verdad, ¡vale el esfuerzo! Y no importa cuál sea tu actual estado de consciencia o cuáles sean tus sistemas de creencias, hoy todos tenemos la oportunidad de vivir esta transformación.CREA UN FINAL FELIZ EN TU MENTEY bueno, a todo esto, las personas que suelen tener estas tormentas internas, les sugiero que imaginen un final feliz para cada historia triste de tu vida, sea una separación, un problema con alguna persona y hasta un momento en que nos lastimaron o lastimamos.Esto a través de la imaginación. Sí, así de sencillo pero contundente, pues, es en ella que se cimienta la creación de todo lo que conocemos, sean instituciones, objeto, edificación, invento o experiencia es la creación divina a través de la intervención consciente o inconsciente del ser humano.Así como me lo dijo una vez una gran amiga y maestra, Keenuane Umai “hay que moverse desde el corazón, solo basta elegir ser verdaderos. Es sencillo, pregunta a tu interior qué desea hacer: ¿estás en el trabajo correcto?, ¿habitas la ciudad que amas?, ¿estás haciendo lo que más amas?, ¿a qué voz estás haciendo caso, a la voz de tus miedos y dudas o a la voz de tu corazón?, ¿qué semilla éstas sembrando en cada instante de tu día: semillas de amor o semillas de miedo y distorsión?, ¿estás viviendo tú más grande amor?, ¿cómo son tus relaciones: son relaciones que te enaltece y te honran o son relaciones que te exigen mantenerte empequeñecido?Allí están las respuestas, y el corazón te irá guiando a cada instante, confía. Mucha gente en este tiempo sabe que tiene que ir hacia lo nuevo pero todavía está paralizada. El ego aún hace que esperen a que haya una red de seguridad visible que lo sostenga.Si se aventuran a seguir su corazón y dejan su vieja realidad y comienzan a hacer lo que el corazón les pide, irán descubriendo que hay pilares que los sostienen. Es vivir el presente, es el salto de consciencia.