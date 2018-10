Tijuana, lacerado por la violencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Muchos ya comienzan a prepararse para los festejos de Halloween, colocando decoraciones en casas o en negocios. Tal fue el caso del restaurante TGI Friday’s de Tijuana (Baja California), el cual colocó un particular adorno a un costado de su entrada principal. Un bulto envuelto con una bolsa de plástico negra, de donde se asomaban unos zapatos deportivos manchados aparentemente de sangre,La imagen fue enviada de modo anónimo a la página de Baja Food Lover en Facebook hace un par de días, según confirmó a Verne el administrador de esta página. Posteriormente, las fotografías con el supuesto cadáver fueron retomadas por varios medios de comunicación locales y otras cuentas en Twitter y Facebook.al falso cadáver colocado en las escaleras del restaurante. “Es una burla para las familias que han sido víctimas de la violencia”, se lee en uno de los comentarios. “Nuestro país pasa por un mal momento, no es justo para los familiares poner ese tipo de ‘decoraciones’”, señaló otro usuario.La página de Facebook de la cadena de restaurantes dio a conocer el martes que ya había retirado el decorado con motivo de Halloween de su entrada principal. Además, ofreció disculpas a sus clientes y seguidores. “En esta ocasióncon una decoración en la fachada, referente a eso pedimos una disculpa en nombre de todos los que laboramos en TGI Friday’s”, menciona la publicación. “A las personas que les causó alguna molestia, nunca fue nuestra intención, la decoración ya fue retirada”.La situación dey en particular del municipio de Tijuana,De enero a agosto de 2018 se contabilizan 2 mil 275 homicidios en Baja California, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Aunado a ello, la mayor parte de los asesinatos se cometen en el municipio de Tijuana, según indica información del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California. De enero a agosto de este año, se tiene un registro de mil 664 homicidios, es decir, el 73% del total de los delitos cometidos en la entidad.