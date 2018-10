Borregos reciben a UP Guadalajara y Tec Guadalajara

Con doble compromiso, se presentan este fin de semana los Borregos del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo, dentro de la Liga de Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), cuando reciban este viernes a UP Guadalajara y el sábado al Tec Guadalajara, en la cancha azul, ambos a las 20:00 horas.



Los pupilos de Sergio Molina vienen de ganar sus dos primeros juegos como visitantes, luego de superar al Tec León 74-88 y UP Aguascalientes 73-80 y ahora buscarán seguir por ese mismo camino enfrentando a los representativos de la Perla de Occidente.



Ante UP Guadalajara, lo más atractivo será ver el duelo entre los hermanos Josué Andriassi (Tec Hidalgo) y Luis Andriassi (UP GDL), luego de que este último formará parte de los dos títulos que tiene el Tec Hidalgo en la Liga ABE.



Para el sábado, agarrón entre Tecnológicos, Hidalgo y Guadalajara se verán las caras en otro encontronazo de pronóstico reservado, pero que le va poniendo sabor a la Liga ABE, que con el pasar de las jornadas se pone más emocionante.





TAMBIÉN EL EQUIPO FEMENIL



Este viernes, el equipo femenil de basquetbol del Tecnológico de Monterrey en Hidalgo, se presenta en casa para jugar su primer partido de local y buscar su segunda victoria del torneo, cuando enfrenten a la Universidad Veracruzana, a las 17:00 horas, en la División II de la Liga de Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).



La escuadra que dirige Eduardo Zulueta, comenzó con el pie derecho su andar en la Liga ABE, luego de vencer en calidad de visitante a las Potras UAEM por marcador de 50-69 y de esta forma presentarse en la división II con un triunfo.



Para este encuentro, las jugadoras del Tec Hidalgo piden el apoyo de los aficionados hidalguenses, seguidores del deporte ráfaga, para que asistan a apoyarlas.