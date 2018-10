Elías Hernández: jugador de club, no de Selección

Y yo que pensé que era por estar en, qué tonto. Laa veces me hace creer que no sé de futbol ni la más mínima cosa o que, quizás, lo veo distinto, desde una óptica donde solo saijayines llegan.Aquel dicho de, “es buen jugador, pero no de Selección”, vive en el domicilio de, el “”, el ex 8 de los, hoy figura eny recientemente bajado, por enésima vez, de la Selección, ahora por, poro quien sea que haga la lista.Es definitivo, al michoacano le faltó algo para consolidarse en el tricolor, no sé, algún festejo con algún horrendo baile, un corte de pelo distinto al casquete corto, algún escandalito o declaración fuera de lugar, otro manejo en redes sociales, tal vez un tatuaje o a lo mejor tener abdominales, un físico más musculado, ser un metrosexual o extranjero, naturalizado mexicano. ¿Qué te faltóSiempre un tipo callado, de frases como “partido complicado” o “no me quita el sueño no ser llamado”. Educado, trabajador y solidario fuera y dentro de la cancha, a lo mejor es eso, a lo mejor debió ser más celoso, más personalista, hacer más dribles y menos túneles de espaldas. No sé, sus números son de, su calidad en recepción, pase filtrado, centro largo y juego pegado a la banda, no es normal en un mexicano, nosotros tenemos jugadores que vuelan, que su objetivo es la línea de fondo para centrar a dónde sea o muy habilidosos que buscan siempre la falta, los Elías Hernández, los que piensan más y le pegan casi igual con zurda que con derecha, no son normales o casi siempre, son extranjeros.Que el último juego del michoacano con la casaca azteca haya sido en un ensayo en suelo gringo, duele, cala. Si no llega otra oportunidad con el que vaya a ser el nuevo timonel nacional, lo deconserá olvidado pronto, hablaremos más delque no jugópor culpa de una fractura, que de ese volante que se cansó de firmar asistencias y que no se consolidó en Selección por culpa de no sé qué, de no sé quién.Y no,, ser campeón, tener una estatua eno hacer todo lo que arriba mencioné, y no, la Selección no será para él, para su posición necesitó haber ido a Europa a un equipo mediano, jugar de vez en cuando y hacerlo como sabe, bien, con elegancia.No Elías, ya no, sigue con ese casquete corto, que mucho te ha dado.PD. Si yo fuera Chucho Martínez, le marcaba apara preguntarle por su hijo, quién sabe, a lo mejor sale igual al padre o mejor. Y es que, primero me convierto en Saijayin fase 4, antes de encontrar otro “” que la rompa igual enComenta este texto con Omar Oseguera en Twitter: @omaroseguera