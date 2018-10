¿Está el tuyo? Estos son los peores equipos del futbol mexicano

Liga MX: El horroroso Atlas

Cuando se trata de amor por sus colores, los aficionados mexicanos se pintan solos, aunque para apoyar a alguno de estos siete equipos, se necesita muchísimay cierta dosis deEntre estos siete equipos, de divisiones y hasta ramas diferentes, apenas han podido ganar dos veces en la temporada actual.y algunos ni siquiera han festejado un gol propio este torneo.Ojalá tu equipo no esté en esta lista y si es así, ni modo, toca aguantar lay esperar que algún día, tu fidelidad sea recompensada.Loshan vivido por décadas presumiendo su cantera, su título de los años 50 y su leal afición. Pero deportivamente, este torneo todo ha sido malo.Apenas tienen una victoria en 12 partidos (le ganaron alhace dos semanas), pero se pasaron las primeras siete jornadas sin anotar y su diferencia de -15 haría pensar en un descenso seguro.Lo bueno es que sus directivos consiguieron que se erradicara elen los próximos años, aunque eso no evita la profunda vergüenza de los aficionados rojinegros.Lafemenil se caracteriza, entre otras cosas, por la paciencia para los entrenadores, pero en el caso del, los pésimos resultados ya le costaron el puesto a, aunque el cambio de estratega de poco ha servido.Lasocupan el último lugar entre los 18 equipos del circuito, sin victoria en 12 juegos, con sólo dos puntitos y 31 goles en contra.Alguna vez protagonistas de una final de Primera División, loshoy son el hazmereír de la Liga deNo han podido ganar en 10 juegos, con todo y que tiene exfiguras del futbol mexicano como, y está prácticamente fuera de cualquier posibilidad de calificar. Lo único bueno para sus aficionados es que la franquicia en realidad no tiene derecho al ascenso, así que está campaña de pesadilla puede quedar como una mera anécdota.Los supuestoshan resultado unos "charales" en este semestre en la categoría. Tienen apenas una victoria en 12 juegos (le ganaron 1-0 al) y han recibido 23 goles, por sólo siete a favor.Losestán mal en cualquier categoría y así se ve en la Sub17, donde los poblanos son sotaneros, sin victoria en 12 jornadas y con 26 goles en contra. Perdieron sus primeros site juegos del torneo y sólo han podido marcar cinco veces, contra 26 goles en su puerta.La llamadahace las veces de, pero losmás bien parecen un equipo llanero y ya es mucho decir.Los norteños ocupan el lugar 32 en la llamada Serie A, con cinco derrotas y un empate en seis juegos y una diferencia de menos 16.Laes netamente formativa, pero hasta en esa liga, hay niveles.Elmilita en el Grupo 12 y es el peor de los 216 equipos registrados para la temporada actual.Lostienen cinco derrotas en los cincos juegos que han disputado, pero lo más llamativo es que ya tienen 25 goles en contra y ninguno anotado. Es decir, en promedio pierden 5-0 cada juego y todavía les resta enfrentar a otros 14 rivales, así que pueden terminar con números de escándalo.