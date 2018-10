Este viernes arrancó la clínica para árbitros de basquetbol que imparte José Reyes Ronfini. El nacido en Ensenada, Baja California estará durante tres días compartiendo conocimiento adquirido durante años de trabajo en las duelas.

La sede de la capacitación es el Polideportivo Carlos Martínez Balmori unicado en Ciudad Universitaria. Se espera que más de 50 árbitros asistan ya que "siempre es bueno actualizarse con las nuevas reglas de FIBA", comentaron en la ceremonia de protocolo.

José platicó con AM Hidalgo y nos contó su sentir de arbitrear tres finales de Juegos Olímpicos, logro sin precedente para algún árbitro del mundo.

"A los 24 años me tocó en Atlanta 1996 y fue algo que no creía, era muy joven y toda la noche después de que me avisaron, era difícil dormir. La segunda fue en 2004 en Atenas, ahí considero que alcance mi madurez deportiva. El cierre fue en Río de Janeiro 2016, fueron unos Juegos Olímpicos para los que me preparé mucho, al final valió la pena", comentó Reyes Ronfini.