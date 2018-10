tanto Vucetich como Matosas serán los eternos candidatos al banquillo del León



A decir de mi buen amigo Roy, al jugador tico le gusta que le den libertad en el campo, ir y venir con ciertos momentos de improvisación con la esférica.

, al igual que el mexicano, entró en un proceso de elección de timonelDicen que el ‘Vuce’ se cotizó alto y por ello no firmó. En esto, Matosas aseguró que la lana no es lo más importante Aquí en León, aunque haya algunas voces que digan ‘ya chole’ con Matosas,por los logros del ascenso y el bicampeonato. Cierto es quecada vez que se encuentre vacante.Pudiéramos decir que dirigir a México y Costa Rica es pan comido en Concacaf. Bien sabemos que el viaje para estos seleccionados hacia un Mundial se hace prácticamente hincado. No obstante,Platicando con el colega tico Roy Ávalos, a quien conocí hace años cuando vino a León a cubrir vueltas ciclistas, le pregunté cuáles podrían ser las piedras que pudiera encontrarse el ex de La Fiera. Al respecto,un carácter que aquí a muchos gustó y extrañan, pero que para otros es la principal causa de su bloqueo en el futbol mexicano.Los ticos hablan en buena parte pcuando tuvo un efímero paso como técnico de Costa Rica entre 2010 y 2011., cosa que los jugadores ticos no aceptaron fácilmente.Otro de los que tuvo problemas así fue Jorge Luis Pinto, con el mote de innombrable en temas de la Selección roja. Con Pinto se recuerda un pleito tras bambalinas con el portero Keylor Navas. En este sentido,algunos de ellos considerados de los más influyentes en este representativo.es más, lo casi único que conocen de él es que se coronó con León dos veces, no tanto por las cuestionadas salidas de equipos como América, Atlas y Cerro Porteño.Eso sí, además de calificar al Mundial,y que sea imbatible como local, sobre todo con México y Estados Unidos.Aquí sólo le pedimos a Matosas que si tiene éxito grite ¡Pura Vida! yTwitter @geraslugo