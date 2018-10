Papás y hermana quisieron hacer escándalo



Sobre su relación con su familia, sigue manteniendo comunicación con aquellos que lo han apoyado incondicionalmente, como lo son su tía, primos y abuelos, pero no con sus papás, ni hermana.

Explica por qué se separó de sus padres y de Paola



Sobre su hermana, el jugador detalla que ella intentó defraudarlo con 5 millones de pesos, mantuvo relaciones con compañeros futbolistas, sólo con el fin de tener información de él, para perjudicarlo y porque es una persona inestable.

Pide finalizar capítulo



“Con esto doy por concluido y aclarado este tema, esperando ser juzgado y criticado únicamente por mi desempeño en la cancha, no por chismes ni difamaciones”, escribió.

Hoy se cierra un capítulo de mi vida extra cancha... el cual jamás volvere a mencionar NADA y seguiré teniendo mi mente enfocada al 100% en el fútbol que tanto amo #PuraBuenaVibra #Blessed pic.twitter.com/iYSSQxK4wl — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) October 12, 2018

