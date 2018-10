Eugenia de York

Por fincelebraron sueste viernes 12 de octubre en laen, y uno de los invitados 'especiales' ¡fue elEl aire sopló con tanta fuerza que levantó losdeasí como el dePero el 'oso' fue mayor para, pues a lase le vieron hasta loscuando iba a entrar a laacompañada de los pajes:hija del cantanteEsta situación no hubiera sido tan incómoda si uno de los niños no se hubiera tropezado, puestuvo que agacharse para ayudarlo y fue entonces cuando elsopló fuerte y levantó suENTÉRATE: ¿Qué es el reto de la toalla? Famosas se unen con sensuales videos El 'oso' defue menor, pues cuando ellevantó su atuendo, por fortuna no se le vio algo.Laprefirió tomar el incidente con buen humor ymientras agarraba su falda para que no le volviera a pasar.ENTÉRATE: Por bótox, Galilea Montijo no puede mover la cara La princesadeles la segunda hija dely su ex-mujer,​ Es, por lo tanto,y laComode laen línea paterna,con el tratamiento dey, por tanto, su título fue:Debido a su matrimonio conel 12 de octubre de 2018, perdió la designación territorial de su padre "de York" y ahora su tratamiento es:La princesa Eugenia es la novena en la línea de sucesión al trono británico.esAlguien que de joven rechazó estudiar una carrera en la universidad y un trabajo en la city londinense, a pesar de haber estudiado en el prestigiosoporque quería perseguir sus sueños en ely losLo que le llevó a empezar a trabajar comoCuando lalo conoció en 2010 a través de amigos comunes en la, un restaurante de Londres. Con los años, ha llegado a trabajar en los pubs, clubs y restaurantes más famosos y prestigiosos de la capital británica, como elDespués de conocer al empresario, se lo llevó a trabajar adonde estuvo tres años y conoció aly se empezó a relacionar con laDe ahí pasó a ser uno de los mánagers delen el barrio de Mayfair, uno de los más exclusivos de la ciudad y uno de los favoritos dey de su hermana la, así como también de los más jóvenes de la realeza británica.TAMBIÉN LEE:

