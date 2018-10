Alhóndiga de Granaditas

Festival Internacional Cervantino

Molotov

El Futuro es Hoy.

'La Molocha'

agotó boletos

“Voto Latino”

Tercera llamada

Tito Fuentes (guitarra y voz), Randy Ebright (batería, guitarra, bajo y voz), Paco Ayala (bajo, guitarra y voz) y Micky Huidobro (bajo, batería y voz).

los celulares salieron del bolsillo

(Guanajuato)

León.



Tito fue el que tomó la palabra: “¡Gracias por invitarnos a esta fiesta cultural, a este lugar!”.

“Lagunas mentales”, “Chinga tu madre”, “Parásito”, “Here we kum”,

azoteas, balcones y calles aledañas

2 mil personas

7 mil personas

“Voto Latino”

humor negro y crítica social.



“¡No manchen!, ¿Cuántos años tendrían ustedes en ese tiempo?”, cuestionó Tito.

“Fuga”, “Perro Negro”

ZZ-TOP

El Tri



“¡Aplausos porque este gringo (Randy) se acaba de hacer mexicano!”, dijo Tito.

Randy

Huidobro

“Gimme Tha Power”, “Frijolero”

“Hit Me”

Ayotzinapa

El Clímax

FIC



“¡Ya casi nos íbamos, pero esperen, que va a haber un cotorreo del Cervantino!”.

“Marciano”



“¿Ya se cansaron?”, preguntó el cantante.



“¡Que chin... su madre los de abajo!”-siguieron los de abajo- “¡Pobres, Pobres!”, hasta los de la azotea se llevaron sus rechiflas.



“¡Nomás vamos a mear tantito y ustedes ya armaron su des...”, comentó Tito.

Molotov

“Bohemian Rapsody”

Queen

“Matate Tete”

“Puto”.

¡No cabía ni un alfiler en laEl foro más grande dellució a su máxima capacidad (5 mil personas) la noche del jueves, cuandose presentó como parte del programa de la edición número XVLI:como es conocida por sus fans,días después que se anunció su participación, por lo que el evento pintaba para ser uno de los más exitosos.Cuando el día llegó, decenas de personas rodearon las inmediaciones del lugar, que para las 2 de la tarde, lucía lleno no sólo de jóvenes, sino adultos con camisas de(una de las rolas emblema de la agrupación).POR SI NO LO VISTE: EXCLUSIVA: Lista completa del Palenque con todo y ¡artista sorpresa! Después de la tercera llamada, a las 8:10 de la noche, se apagaron las luces del escenario para iluminar las siluetas deLa emoción creció,para comenzar con las transmisiones en vivo.La banda arrancó con todo, para pagar con creces su ausencia de casi 10 años de la capital, y tras dos cancelaciones enretumbaron con fuerza en los oídos de quienes se encontraban dentro y en los alrededores. Lasse ocuparon con la presencia de más de, por lo que se estima que más defueron parte delfue un llamado a los racistas, las señales cariñosas aparecieron, además de recordar el primer sencillo de la agrupación que marcó una época por suLlegó(una mezcla entre); enseguida llegaron las felicitaciones.cedió la batería apara tomar la guitarra y ejecutar(salieron las banderas mexicanas de los rincones),(dedicado a).POR SI NO LO VISTE: Los Tigres del Norte cierran año en León y los boletos ya están a la venta Antes de cerrar el show, personal delle entregó a Tito un ramo de flores.Siguióen versión cumbianchera, con la que se antojó bailar con la pareja.La banda hizo una pausa para ir al baño, enseguida el ambiente se formó con mofas a los que habían pagado boleto:hizo un tributo a la famosade, para seguir con, y cumplir con la más pedida:SIGUE LEYENDO:

