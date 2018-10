¿Tienes calvicie? Médicos ya hallaron la 'cura'

¿Qué es la alopecia?



Si eres de los que teme quedarse sin cabello en la vejez, o haces todo lo posible para que no se te caiga ni un "pelo", pues al parecer médicos delhan encontrado un tratamiento para revertir este padecimiento.Los médicos descubrieron un efecto secundario del, un medicamento aprobado por la agencia estadounidense del medicamento que se utiliza para el tratamiento delo llamado también comoEn el informe, se describe que unque tenía, es decir falta de cabello en el cuero cabelludo, experimentó un importante rebrote de cabello al ser tratado con, un medicamento comercializado bajo la marca, autora principal del informe delseñaló que estaban sorprendidos, ya que al paciente no le había crecido el cabello desde los 2 años. Y otros tratamientos para ayudar con la pérdida de cabello no lo consiguieron.