Ahora el 'Pulso de la República' parodia a Cipriano

Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal de Morena por Ixmiquilpan, fue nuevamente parodiado ahora por el youtuber Chumel Torres en su noticiero 'El Pulso de la República', luego de haber sido involucrado en un accidente vehicular en el que murió un joven.



“Tenemos que comentar sobre el accidente carretero en Ixmiquilpan Hidalgo la semana pasada en el que se vio involucrado un diputado federal de Morena. Nos estamos refiriendo a Cipriano Charrez Pedraza”.



“Nada más se vio involucrado en un accidente automovilístico donde perdió la vida un joven y al parecer el diputado… ‘estaba en estado de ebriedad’ cuando conducía la camioneta Raptor que impactó el auto que se incendió”, dijo el controvertido youtuber.



El tema del diputado federal hidalguense también fue retomado por el programa Terapia Intensiva, presentado en Noticieros Televisa por Pacasso y Berenice Loaeza, el pasado miércoles.



Parodian a Cipriano Charrez en Terapia Intensiva

A SU ESTILO, PIDE QUE AFRONTE LAS CONSECUENCIAS



“En el pulso de la Republica los invitamos a no mentir, no robar y, sobre todo ‘a no atropellar gente’ y no traicionar al pueblo. Tal como dijo por ahí ‘alguien alguna vez’, ¿no sé si les suena?”, dijo el youtuber Chumel Torres.



Y agregó que a estas máximas, “se podrían sumar ‘afrontar las consecuencias de los actos y no escapar de la escena del crimen aunque lo niegue el diputado, hay un video”.