FOTOS. Como en el siglo XVIII, bajan el swith para usar velas en protesta por altas tarifas de CFE

DOS HORAS SIN LUZ ELÉCTRICA, MEJOR VELAS

LES IMPACTA A TODOS LOS COMERCIOS ALTAS TARIFCAS



“Este año, a parte de los incrementos a la energía eléctrica hasta de un 60%, hemos tenido un aumento en los precios de alimentos y bebidas de importación. El tema electoral nos generó mucha incertidumbre y se bajaron las ventas. Esta siendo muy difícil tener los restaurantes abiertos, más en temporada baja por los altos costos de operación”, manifestó Armando.



“Esto es porque no hemos tenido una respuesta a nivel nacional de la CFE para bajar las tarifas. Nos preocupa esto porque está en riesgo de quiebra muchos restaurantes y negocios de comida y genera desempleo. Cuesta mucho a los restaurante el mantenerlos abierto”, apuntó.

PAGABA 30 MIL PESOS, AHORA SUBE A 50 MIL PESOS

CARNICERO PAGABA 12 MIL PESOS AHORA 30 MIL PESOS



“Esto impacta en los costos de producción. No podemos aumentar mucho el precio de la carne en los mercados, que ronda sobre los 160 pesos, pero en los supermercados el precio es de 380 el kilo de bistec de res por esa razón. Muchas carnicerías pequeñas están cerrando”, añadió.



“Es una situación crítica la que se vive en la industria. Pues tenemos que pagar recibos hasta de 6 mil 500 y eso que la maquinaria la tenemos trabajando sólo unas horas”, añadió.

PEGA AUMENTOS A BARES



"Más o menos son siete familias por negocio que dependen de nosotros, ellos serían los primeros afectados por los aumentos", reconoció.

ACUDEN A PRODUCTOS AHORRADORES



"Nos ponen en jaque a los micro empresarios del sector servicios, para nosotros es necesaria la electricidad para la operación y de continuar así se van a ver muy dañadas nuestras ya precarias utilidades", lamentó Javier Quiroga.

PIDEN QUE DIPUTADOS INTERVENGAN



"Estamos preocupados por los incrementos pero seguiremos buscando soluciones y que el Gobierno Federal actúe de manera adecuada para no dañar la economía de pequeños negocios". (Información de Itzel Rangel)

Y CONSEJO EMPRESARIAL PIDE APOYO PARA GENERAR ENERGÍA



“En la iniciativa del presupuesto estatal, con el apoyo del grupo parlamentario del @partidoverdegto se buscará incluir recursos para fondos que otorguen incentivos a las empresas para la generación y consumo de energía eléctrica”, celebró el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos.



“Los diputados acordaron con los empresarios gestionar un fondo para el próximo presupuesto estatal para que micro, pequeñas y medianas empresas reciban asesorías y puedan acceder a incentivos de programas federales o internacionales para generar energía eléctrica utilizando fuentes renovables”, informó el Partido Verde Ecologista de Guanajuato al término de la reunión.

