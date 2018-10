Irma Leticia Sánchez lamenta 'agandalle' de comisiones en nuevo Ayuntamiento

Irma Leticia Sánchez González ex candidata de la Coalición 'Juntos haremos Historia' dijo lamentar el 'Agandalle de comisiones en el nuevo ayuntamiento', ya que que de 18 comisiones para ser repartidas entre todos los regidores, el PAN se quedó con 10.“No hay equilibrio en el Ayuntamiento, las comisiones más importantes son Presididas por Regidores incondicionales al Alcalde y por supuesto del Partido Acción Nacional, sin cuidar perfiles ni conocimiento de ellas”, seañaló a través de un comunicado de prensa.Señaló que el Ayuntamiento, es un órgano colegiado para proponer, discutir, analizar y resolver la problemática de la ciudadanía y no para avalar las propuestas de manera vertical y trabajarlas por intereses propios o de partidos.“El ser oposición no es con la finalidad de relegar, pelear, excluir, minimizar, sino al contrario es aprovechar la pluralidad de ideas y coincidencias que seguramente serán muchas, ya que representan TODOS la voz de los ciudadanos”,dijo.Recalcó que 10 Comisiones representación del partido en el poder, significan “Agandalle”, por ello hizo un llamado al Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez a que gobierne para todos.“Hay que demostrar con hechos, no con sólo buenas intenciones y hacer honor al slogan de esta administración: “Más Unidos, Más fuertes”, y sin colores partidistas, que se vea por el bienestar de los habitantes de esta gran ciudad, le recuerdo la frase que imprimió en las invitaciones: 'La unidad es el bien superior alque toda sociedad debe aspirar para alcanzar su realización y mantenerse fuerte y pujante'”, finalizó.

