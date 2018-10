Le harán homenaje al arquitecto celayense Francisco Eduardo Tresguerras

"La principal obra de Tresguerras está en la expresión escultórica y arquitectura como Fuente de Neptuno; en Querétaro, Templo del Carmen, Columna de la Independencia, Altares y fachada del Templo de San Francisco, Altares del Templo de la Tercera Orden de San Francisco, Puente en el río Laja; todas en Celaya y Altar principal del Templo del Carmen, en San Luis Potosí", comentó el historiador Rafael Soldara Luna.



"A Tresguerras le llamó El Miguel Ángel Mexicano, el viajero italiano llamado Giacomo Constantino Beltrami. En su época no le llamaban así. Así le denominaron cuando el diario de viaje de Constantino Beltrami se publicó y se tradujo. Entonces los biógrafos de Tresguerras recogieron esa denominación que pretendía destacar el interés de Tresguerras en las diversas expresiones artísticas, más que en la propia complejidad creativa del artista del renacimiento italiano" comentó.



"Escribió en una carta autobiográfica “me hice a mi mismo”, la cual fue publicada por el historiador Francisco de la Maza en su libro “Ocios Literarios”, externo.



"A partir de la segunda parte del siglo XX, hubo un renovado interés por poner en valor el legado del personaje y entonces todo comienza a denominarse con su nombre: la terminal de autobuses, una escuela pública, una colonia, el Colegio de Arquitectos, la Casa de la Cultura, empresas, etc., ello de alguna manera contribuyó para que sus obras más importantes se restauraran y recuperaran. La academia volvió su interés hacia el personaje y también ocupó un lugar entre los personajes destacados de Guanajuato", finalizó el experto.

Se hará un homenaje por el aniversario luctuoso del arquitecto celayensequien nació el 13 de octubre de 1759.Cada año ely el Ayuntamiento se dan cita en el monumento dedicado al arquitecto, frente alEn punto de las 8:00 am se llevará a cabo un acto solemne, donde se leerá una semblanza y se depositará una ofrenda floral, también se hace guardia de honor donde suele invitarse a la Escuela Primaria Francisco Eduardo Tresguerras, así como invitados especiales y público en general.Al finalizar el acto, a las 9:00 am se llevará a cabo un recorrido por el Templo del Carmen, el cual es considerada la obra maestra de Tresguerras y que abrió sus puertas al culto el día 13 de octubre de 1807. Por ese motivo el Colegio de Arquitectos ha invitado a especialistas, en esta ocasión Elena Alvarez, catedrática de la Universidad de Guanajuato y la conferencia será impartida por la maestra Isabel Cervantes Tovar que explicará los detalles de cada retablo y elementos decorativos.Finalmente se concluirá la jornada con un desayuno en Antonia, todo el evento tendrá un costo de 150 pesos por persona.El historiador resalta que hay muchas atribuciones de Tresguerras, así como pintura de caballete, pintura mural, textos literarios, dibujos e intervenciones en obras de otros autores y épocas.Resalta que Tresguerras puede considerarse un pionero en el neoclasicismo mexicano, en el humor satírico, en ser arquitecto y poeta; en su prolífica obra a pesar de su autodidactismo.La influencia de Tresguerras quedó plasmada en la arquitectura neoclásica de Celaya y del Bajío. Misma que el siglo XX se dilapidó, sin embargo, hubo aprendices, colaboradores y amigos que se encargaron de conservar su memoria, de concluir obras y continuar su concepto creativo.PARA CONOCER MÁS:1759.- Nace en la ciudad de Celaya.1766 a 1774.- Realiza estudios elementales.1774 a 1775.- Viaja a la ciudad de México.1778.- En Querétaro comienza a dibujar y pintar a la acuarela.1782.- Contrae matrimonio con María Guadalupe Ramírez.1786.- Realiza sus primeros versos.1787.- Pinta al óleo el retrato de su esposa.1789.- En Querétaro hace pinturas para un monumento en honor al rey Carlos IV.1791.- En Celaya construye la columna y estatua del rey Carlos IV, así como un arco triunfal.1794.- Solicita ser académico en la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos y realiza su autorretrato.1796 a 1797.- Reside en Querétaro donde construye la fuente de Neptuno. Escribe sus "Ocios Literarios".1802.- En Celaya coloca la primera piedra del templo del Carmen.1803.- El virrey José Iturrigaray concede licencia para una corrida de toros y hacer posible la construcción de un puente sobre el río Laja.El 5 de agosto Tresguerras es visitado por Alejandro de Humboldt.1806.- Se inaugura el puente del río de La Laja.1807.- El 13 de octubre se bendice en Celaya el templo del Carmen. Es nombrado Maestro Mayor de las obras públicas en la misma ciudad.1808.- Probable conclusión del interior de las Teresas de Querétaro.1811.- Es nombrado Procurador General de la ciudad de Celaya y desempeña cargos públicos hasta 1824.1817.- Termina de construir las capillas del Via- crucis en Celaya. Publica la primera edición de su Vía crucis dedicado a Nuestra Señora de los Dolores.1818.- Imprime en la ciudad de México su Vía - crucis sagrado, y los Afectos a María Santísima Dolorosa…1818 a 1820.- En Celaya construye los altares del templo de San Francisco.1822 a 1823.- En Celaya modifica la columna dedicada a Carlos IV para convertirla en "Columna de la Independencia".1824.- Da a conocer su proyecto para la introducción de agua potable en Celaya.1826 a 1827.- En San Luis Potosí construye el Teatro Alarcón, además del altar Mayor del Carmen -con esculturas y pinturas suyas- y el Obelisco de la Plaza Mayor.1827.- En la parroquia de Guanajuato arregla la capilla de Santa Faustina.1831.- Propone reformas al trazo del camino entre Guanajuato y Marfil.1833.- El 31 de julio hace testamento y fallece víctima del cólera morbus. Actualmente sus restos descansan en la Capilla dedicada a la Virgen de los Dolores en su tierra natal.En Celaya realizó otras obras para mejorar el diseño urbano, edificó los altares de la Tercera Orden, el pórtico de San Francisco, terminó la torre de San Agustín, hizo los planos para el templo del Señor de la Piedad e inició la construcción del Teatro Coliseo.