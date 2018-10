“En León lo que estamos esperando en la Secretaría de Seguridad es no ver ni un delito más. A mí me robaron el domingo pasado, me vaciaron una bodega, durante horas no paso la patrulla, nunca se dieron cuenta. Los robos residenciales en esa colonia son constantes. La colonia está muy abandonada por las autoridades”, señaló.

Exigen abogados a autoridades se pongan a trabajar



“Esto no es más que producto del hartazgo de la sociedad. Las autoridades no han dado resultado y la sociedad ya se desesperó, pero no se justifican este tipo de actos de intento de linchamiento.



Confiamos en las autoridades, pero también exigimos, de una vez por todas que ya se pongan a trabajar, que ya se coordinen Municipio, Estado y Federación, sin excusas”, dijo con preocupación Jorge Marcelino.

Policía Militar debe actuar



“Creo que ya no está para arrancarlos. Ya debería de haberlos arrancado desde que regreso del proceso electoral. Confiamos en la autoridad porque tienen toda la intención de hacer las cosas, pero también exigimos que la buena voluntad la dejen a un lado y que den resultado”, añadió.

Mando Único un fracaso



“Ya no hace falta que nos den a conocer programa, que nos estén dando fotos de las reuniones de seguridad. No nos interesan las mesas de seguridad ciudadana, ni los acuerdos que tienen. Lo que queremos es ya resultados”.



“En algunos municipios al encontrarse que los cuerpos policiacos no sólo disminuían, sino que estaban siendo trastocados por la delincuencia y eso era muy grave, por lo que tomó el control el Estado, pero no dio resultado.

Lo que sucedió con el Mando Único es que se descuidaron muchas áreas de seguridad, muchos municipios y esto generó una mayor facilidad para que entraran cuerpos delictivos a los municipios. No dio resultado, porque a diario se ve como en los municipios se pasea gente armada, delincuentes y a la policía no se le ve por miedo”, subrayó el abogado.

