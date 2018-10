Memorias y personajes



“No son exactamente biografías, son más que nada vivencias que tuvimos con cada uno de ellos o memorias de algunos que ya no están, está contenido en un resumen de personajes”, anotó Paulino.

Deja Porte huella en Paulino

El valor de decir



“También tiene otro valor, es difícil en su profesión porque tiene que litigar, y tiene el valor de decir cosas correctas a los políticos, el valor de la crítica política que tanto hace falta en la comunidad, si algo ve que no está funcionando en alguna dependencia lo dice con toda claridad, siempre con respeto, pero con crítica profunda. Es una aportación a la vida política de la ciudad”, destacó Gómez Orozco.

Lectura sabrosa de Lorea

Una compilación de vivencias ‘sabrosas’ e interesantes con, es lo que nos regala en suel reconocidoy colaborador de am, Paulino Lorea Hernández. La edición de, fue presentada en lapor su autor, y comentada por el director general de am,, además delenSe trata de relatos que desde hace 18 años, Lorea Hernández publica cada domingo en am León y que involucran a políticos, maestros, abogados, empresarios, deportistas, juristas, clérigos y más.En su presentación destacó a donDe don Ernesto compartió: “Fue ejemplo a seguir como hombre de lucha, nunca se dio por vencido”. Recordó que fue pionero en el país en el desarrollo de plazas comerciales y un visionario que proyectó espacios como ‘La Primavera’, en León, de gran calidad urbanística que lamentablemente no se logró.Habló de la huella que le dejó su maestro en la UNAM, Celestino Porte, amigo y segundo padre de muchos estudiantes, y cuyo legado quedó impreso en 40 publicaciones del ramo penal, fundador delY de Naveja Oliva resaltó su entusiasmo para emprender con una universidad en temas criminológicos.Paulino apuntó que fue el cronista de la ciudad,, quien lo inspiró a heredar una publicación que sirviera como un documento histórico de consulta para las generaciones.El Director General de am resaltó la aportación de Paulino por su cultura general, su memoria fantástica, su capacidad para comunicar temas especializados como los jurídicos, pero también sus “sabrosas” narraciones de lo cotidiano que tango gustan al lector. Y además, su atinada crítica.Recordó que comenzó a escribir en am por invitación de su fundador, don Ernesto Gómez Hernández.En tanto Manuel Vidaurri también coincidió “en la lectura sabrosa y entretenida” de los textos, y resaltó el saber comunicar los aciertos de los personajes pero también sus yerros con la sutileza necesaria.Hizo mención especial a las tres mujeres a las que refiere el libro:, juez valiente;; y Rocío Naveja y su compromiso tenaz con la educación.En la presentación asistieron algunos personajes a los que refiere el libro, como el basquetbolista Arturo ‘Pitos’ Guerrero; el empresario y exlíder de la Cámara del Calzado, Armando Martín Dueñas; el exprocurador de Justicia, Daniel Chowell Arenas; el exdelegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre; y la anfitriona, Rocío Naveja.Además de familiares de otros más como Ramón Martín Huerta, Ernesto Arrache Hernández, Luis Humberto Vela Ramírez y Elías Orozco Jiménez.

