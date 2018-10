Hay varios eventos

Festejo altruista de bikers

Integrantes delque elha puesto una serie depara que puedan festejar sude manera altruista.Integrantes de este motoclub leonés manifestaron su inconformidad por las respuestas obtenidas de la Dirección de Protección Civil y de Bomberos de León.Desde septiembre presentaron laparalospara el, pero en ambos lados lesEn la respuesta por escrito que les entregó Protección Civil el 5 de octubre, se les dijo que “por motivos de los eventos que están por realizarse en esta ciudad, en este mes y específicamente las fechas del 18 al 21 de los corrientes, esta Dirección no está en la posibilidad de brindarles el apoyo que solicitan”.El evento que se celebrará esos días es la Motofiesta Protección Civil sugirió hacer el evento en otra fecha, lo que no es factible para los organizadores que lo tenían planeado para el 19 y 20 de octubre.El festejo por el aniversario y dé bienvenida para la Hermandad Biker de León A.C. no tiene fines de lucro, ya que el objetivo esBomberos tampoco pudo brindar el apoyo, dijo que su parque vehicular no es suficiente.Organizadores consideraron que se trata de un bloqueo, pero seguirán buscando respuestas y si es necesario se manifestarán afuera de la Presidencia Municipal.

