Asteriscos: *** PURO CUENTO

*** MARISOL, UNÁNIME

* LAGUNA LEGAL

* LA ENTUSIASTA

*** SILAO, EJEMPLO

* FÓRMULA A REVISIÓN

*** SHEFFIELD ENVIADO

* ENTRE AMIGOS

Secretario con empresarios

Nuestros diputados federales todavía no se la creen que viene en serio la moda de la austeridad.- Los 20 curulecos que representan a los guanajuatenses en el Congreso Federal tenían en la bolsa 41 mil 200 pesos para gasolina cada mes.Pobrecitos, después del gusto, vino el disgusto. Sucede que tan pronto se dio a conocer la noticia, llegó la cancelación del súper bono de gasolina. Ya les diremos en cuánto quedó.Por cierto, esta semana el precio de la gasolina Magna rebasó los 20 pesos por litro.La oposición en el Congreso del Estado le pensó dos veces y decidió darle el “sí” a la ratificación de la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes. Y no es que estén convencidos del perfil, simplemente se apegaron a que la formalidad de los requisitos de ley sí los cumple, y más bien no quisieron comprar por ahora esa bronca. Le dan el beneficio de la duda.Es la primera vez que la ratificación de ese cargo pasa por el Congreso local, eso se incorporó en el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción. También el candado de no haber sido dirigente de partido o candidato cinco años atrás, pero se les “olvidó” definir el perfil técnico requerido para el cargo. Ya los Verdes tomaron el tema y presentaron ayer una iniciativa para que la experiencia también cuente.Marisol tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y hasta habló de una “transformación” de la dependencia. Ya iremos viendo sobre la marcha en qué se traduce ese “golpe de timón” en la transparencia. Dice que pondrá lupa a las jugosas licitaciones y a verificar que el Plan de Gobierno 2018-2024 se cumpla, tan sólo esos dos puntos son obligatorios en esa chamba, pero, hacerlo en serio, sí marcaría diferencia.Hasta sorprendió que un político cumpla su palabra. El alcalde de Silao, el panista Toño Trejo, pasó del dicho al hecho y el Ayuntamiento le aprobó la solicitud de ajustar su salario a la recomendación del Congreso. Eso significa pasar de 161 mil 082 pesos brutos mensuales a 89 mil 135, un 81% de recorte. Hay otros 26 alcaldes que también están excedidos pero que andan muy calladitos, dejan correr el tiempo.La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, la leonesa Alejandra Gutiérrez, hace un llamado a los ciudadanos para que le exigan a sus ayuntamientos cumplir con la recomendación salarial. Pero también admite que habrá que echarse un clavado en la metodología para calcularlos, por ejemplo, considerar el alto riesgo con la inseguridad y violencia en varias regiones del estado.Para los que tenían duda de en calidad de qué asistió Ricardo Sheffield a una mesa de trabajo sobre el combate a la ilegalidad con la Concamin Nacional, fue presentado como miembro del equipo de transición de la Secretaría de Economía y representante de su próxima titular, Graciela Márquez Colín.Todavía no se oficializa su nombramiento como titular de Profeco, pero Ricardo está muy confiado. Por cierto, le tocó en el presidium con amigos: Alejandro Gómez Tamez, de la Cámara de Calzado fue su colaborador en la Presidencia Municipal, y con los de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles trabajó cuando fue el Presidente de la Comisión Automotriz en la Cámara de Diputados.Un día después de que la oposición reprobó la ratificación del secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, este jueves se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez; y los titulares de Coparmex y Amexme, Jorge Ramírez y Martha Leticia Venegas. Le externaron su preocupación por la inseguridad y el apoyo para resolverla.Entre los temas en que pudiera colaborar el CCEL es el mantenimiento y reparación de patrullas a través de convenios con talleres. También platicaron la opción de que la SSP pudiera tener un organismo independiente que ofrezca servicios de alarmas para facilitar su vinculación con empresas.