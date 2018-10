Reprobados regidores de Tlaxcoapan por nula productividad

"Si hablamos de productividad, todos (regidores y la síndico) estarían reprobados porque una cosa es la grilla en el pleno y otra las revisión de sus responsabilidades edilicias" dijo.



Ellos "son mesurados, pero las gestiones que han hecho son mayores que las de regidores que se dedican a tomar el punto de vista dentro de la sesión" afirmó.



"Mira, no es una crítica, yo he reconocido en Lizeth Vargas cierta capacidad política pero creo que hay que aprovecharla de otra forma, si ella puntualizara su esfuerzo y lo canalizara a gestiones y acuerdos de pleno avanzaría y abonaría más a la comunidad".

SIN RECURSOS PARA PUBLICACIONES DE REGLAMENTOS.

VER MÁS:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

en cuanto a productividad edilicia, además, comentó que durante su gobierno tampoco se ha publicado ningún reglamento, algunos por falta de recursos y otros porque no se han abordado o aún no se aprueban.Además, afirmó que sabe de algunosque, aunque no hacen tanto ruido en la mesa, sí llevan a cabo gestiones, y nombró aRecalcó que, cuántas gestiones han hecho y cuántas actividades, "porque la productividad no es el golpeteo contra el alcalde"., el más apremiante es el Bando de Policía y Buen Gobierno, ya que el que se tiene es desde 2003 y ya no atiende a las realidades del municipio, comentó.Y aunque se ha trabajado en actualizarlo, aún no se presenta ante el pleno, pero, "el tema no es presentarlo sino tener recursos para publicarlo" refirió.Cabe mencionar quey también se tienen algunas propuestas para los reglamentos de Protección Civil, elecciones de delegados y el del Instituto Municipal del Emprendedor pero deben ser revisados aún.