"Le pedimos a (Pep) Guardiola que hablara con él, le ofrecimos el triple de lo que gana en el Barcelona, pero nunca aceptó", aseguró Mubarak, según una publicación del diario Olé.

Eso es amor y no.., aseguró el presidente del club inglés, Khaldoon al Mubarak.

Khaldoon al Mubarak con Pep Guardiola

Messi tiene contrato hasta 2021

La información la detalló el directivo durante una entrevista, dondeAl Mubarak dejó en claro que el argentino fue su gran objetivo, pero al menos por ahora, no tiene intenciones de irse del equipo Culé.El 25 de noviembre del año pasado, Messi firmó una extensión de su contrato con Barcelona hasta 2021, por lo que se iría del club cuando tenga 34 años, pero al parecer, eso no pasará.También,, con el fin de que no sucediera lo mismo con Neymar, quien se fue del club al PSG, por 222 millones de euros.