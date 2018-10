El entrenador de Dorados de Sinaloa aseguró sobre Messi que es 'inútil hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido'.



“No lo endiosemos más, Messi es Messi jugando en Barcelona y Messi es Messi jugando en la Selección de Argentina. Es uno más”, declaró.

"NO LO ENDIOSEMOS MÁS; MESSI ES MESSI EN ARGENTINA" #MaradonaEnLUP Las lapidarias frases de Diego Armando Maradona sobre Lionel MESSI @UpalabraMX #LUP pic.twitter.com/3nY1JC6UpY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2018

'Me gustaría dirigir a la Selección Mexicana'



“Hay gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra”, declaro.



“Claro que sí, pasando por arriba de Almeyda, que tuvo problemas, y del 'Turco' Mohamed que tranquilamente pudo haber sido el técnico”, declaró.

"ME GUSTARÍA DIRIGIR A LA SELECCIÓN MEXICANA" #MaradonaEnLUP Diego Armando Maradona ALZÓ LA MANO en @UpalabraMX y, EN EXCLUSIVA, mostró su deseo de, algún día, estar en el radar del Tri #LUP pic.twitter.com/48koOA3puQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2018

Diego Armando Maradona fue entrevistado en La Última Palabra yseñalando que a Messi no le ha tocado tener compañeros, como los que tuvo Maradona en Argentina cuando estuvo. Maradona señaló que sí tuvo compañeros extraordinarios y pidió de ahí empezar, porque, entonces a Messi siempre lo pondrán como 'el salvador de la patria'.El entrenador también habló sobre su intención de dirigir al Tri, Cuestionado por Alex Blanco sobre por qué la Federación Mexicana de Futbol no ha encontrado entrenador, el 'Diez' contestó que hay intermediarios.Sobre sus motivos para llegar al 'Tri', Maradona declaró que no ha sido promocionado por empresarios.Maradonay reiteró su deseo de dirigir al 'Tri'.El técnico argentino, señalando que él está espectacular en donde está, en el Atlanta United.