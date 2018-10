FOTOS. ¡Evita el tráfico! Ya hay nuevo acceso para llegar a León

¿CÓMO TOMAR EL ACCESO?

GENERA CONFUSIÓN FALTA DE SEÑALÉTICA



“Sí hay confusión, pues no sabe uno si seguir derecho o dar hacia la derecha. Para los que vienen a León se evitan el intenso tráfico del Bulevar Aeropuerto, pues tomando por Timoteo Lozano puede uno llegar al Francisco Villa o hasta el Eco Bulevar, rumbo a San Francisco del Rincón”, señaló Evaristo Solano, operador.

LLEGA A SALAMANCA MÁS RÁPIDO

Abren a la circulaciónYa está en operación elque comunica la autopistaVendrá a quitar carga vehicular en el bulevar Aeropuerto por donde circulan más deen ambos sentidos, según los aforos de Tránsito Municipal.También ahorrará de tiempo para los automovilistas que circulan de Silao a León, y se trasladen a la zona centro, a San Francisco del Rincón.Viniendo dese puede tomar un tramo de lay a la altura del kilómetro 5 está la caseta de acceso a laEn la caseta, autobuses $23 y camiones $34. La cuota es por utilizar un tramo del autopista León-Aguascalientes.A 3 kilómetros de la caseta, en elestá un retorno para los que van a Salamanca, pero se tiene la opción de seguir por bulevar Delta hasta el Bulevar Aeropuerto o tomar hacia Timoteo Lozano rumbo a Francisco Villa o hasta la carretera a San Francisco del Rincón.Sin embargo la falta de señalética ha generado cierta confusión entre los automovilistas en la alto del distribuidor vial en la “, donde hay un señalamiento que indica que a 600 metros está el retorno.Los automovilistas no saben si irse derecho poro girar hacia la izquierdaEl distribuidor fue construido por la empresa. El director general, Santiago Villanueva Martínez, dijo que desde el mes de agosto había sido terminado y que todo era cuestión de que Grupo México y la SCT lo autorizaran.Para ir a Salamanca ya no se tiene que tomar el, ahora se puede hacer en forma directa por elPero hay que tener mucha precaución dado que hay muchos ciclistas que viven en laque utilizan la vialidad, y no se cuenta con señalética que se los prohíba.Los trabajos iniciaron el 31 de mayo del 2017, luego de una serie de problemas por afectación de tierras que frenaron el proyecto.La SCT informó que para la liberación de terrenos, la federación aportó 130 millones de pesos para el proyecto distribuidor vial y 42 millones de pesos para la liberación de terrenos; el monto total del proyecto fue de poco más de 270 millones de pesos.