FOTOS. Luchan contra General Motors en Los Rodríguez para que no les quite acceso a comunidad

“Desde que tengo uso de razón es el único acceso a la comunidad. Es de terracería, porque las autoridades municipales y estatales tienen en el olvido a la comunidad a pesar de que colindamos con una de las empresas automotrices más importantes en el mundo, como lo es la GM, de la que no hemos tenido ningún beneficio”, dice Juan Rodríguez.

APENAS LES PAVIMENTARON 800 METROS

LES DEJARÁN SIN ACCESO POR LA LIBRE



“Se acordó con la empresa GM que se respetaría el acceso, pero la semana pasada nos comunicaron que cerrarán el camino y ya no tendremos acceso directo por la carretera libre y que ahora tendremos que irnos hasta el retorno que está en la subida a Cristo Rey, lo que es injusto”, señala Erick.

GOBIERNO LOS IGNORA



“Ya estamos cansados de que no se nos tome en cuenta. Este mismo problema lo tuvimos con la empresa FAMSA que se instaló a la entrada y trató de cerrar el camino, pero finalmente dejó un callejón, que está sin pavimentar, sin luz, y es el único acceso que se tiene”, señaló la maestra.



“De nada sirven que digan que en Silao hay mucha industria si los habitantes de las comunidades nos tienen marginados. Los políticos sólo se enriquecen, pero no aportan nada. Así están otras comunidades como la de El Capulín, San Antonio Texas, Mezquite de Sotelo, Las colonias Nuevo México, en completa marginación".



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la comunidad delos habitantes buscan evitar que se leselpor laEl acceso a la comunidad, de pocoestá en un predio de poco más de una hectárea que adquirió laque ahora está construyendo nuevas vialidades a la altura de laJuan tiene un negocio de ferretería que está a un lado de caseta de la policía preventiva que también está abandonada y a la que le han robado hasta los sanitarios.La comunidad apenas tiene laEn la última etapa el gobierno municipal depresumió una inversión de 4 millón 460 mil pesos.En la comunidad hay pobreza, marginación e inconformidad de los habitantes que luchan para que no lesy para ello han conformado un Comité de defensa.estudiante de derecho de la, es uno de los integrantes y señala que la parcela pertenecía a una ejidataria de la comunidad vecina del Capulín, que le vendió a la GM para ampliar sus instalaciones.La presencia de maquinaria pesada y de ingenieros obligó a los habitantes de Los Rodríguez, el pasado lunes, a hacer un plantón en el acceso, colocar durmientes del tren e impedir que les cierren el paso.del Comité de defensa, manifestó que han tenido reuniones y han expuesto el problema al gobierno estatal, al Instituto de Movilidad del Estado, así como a la Secretaria de Gobierno y no se les ha atendido.Hay molestia e inconformidad en los habitantes de esta comunidad que han construido sus viviendas en el cerro, y en las márgenes de un río. Pocos cuentan con agua potable. No tienen servicio de recolección de basura y el pueblo está convertido en un muladar.