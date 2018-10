Adiós a este paradero, no servirá ni para el turismo ni para el pagobus   

NO LOS OCUPARON PARA TURISTAS NI RECARGAS PAGOBUS

No hay posibilidades de dar un nuevo uso al antiguopor lo que también será demolido en próximos días, adelantó la dirección deTras cinco meses de haber quedado en desuso por el inicio de operaciones del nuevo paraderofinalmente se informó que la antigua instalación no puede ser utilizada para algún otro fin.El pasado mes de mayo, con el inicio de apertura de los nuevos paraderos dealgunos de estos empezaron a ser demolidos.Pero lahabía planteado la posibilidad de usar los antiguosy como módulos de información turística o para ofrecer servicio de recargas de tarjetaIncluso organizaciones civiles propusieron que fueran usados como espacios de difusión cultural.Primero se descartó la opción depor lo que se inició su desmantelamiento, hace casi un mes.Ahora, tras las revisiones por parte de la misma dependencia así como dese determinó que el anterior paraderotampoco puede ser usado pues no contaría con seguridad suficiente para peatones, pues carecerá de semáforo, además de que su aspecto no sería acorde a la imagen urbana que se pretende en la zona.De esta manera, todos lo antiguos paraderos dey laterminaron por ser demolidos, aunque algunos de ellos han permanecido por semanas a la mitad de este proceso.