FUERON A GUADALAJARA

NECESITAN 56 MIL PESOS



“Con mi mamá le entramos a vender panquesitos y dulces, otros compañeros han puesto ropa o películas. Si me gustaría ir participar, y nunca he ido al mar”, expresó Luis Mendoza.

Un grupo de siete niños leoneses que han demostrado sus habilidades en el lenguaje en torneos de, sueña con representar a su ciudad en un torneo mundial de este juego, sin embargo, no cuentan con ningún apoyo y junto a sus padres venden desdehastapara poder cumplir su meta.Casi dos años atrás, los alumnos de la, ubicada enconocieron elel juego de mesa en el que se deben formar palabras con letras escogidas al azar para lograr el mayor puntare posible.Estos tableros han sido distribuidos como una forma de fomentar el mayor uso del lenguaje entre los alumnos de nivel básico. La dirección dedelleonés ha sido una de las instancias que ha presumido de esta acción.Tras algunos meses de practicar en las aulas de esta escuela, algunos de sus alumnos participaron en el, que se realizó en la edición 2017 de la Feria Nacional del Libro de León, donde destacaron por su participación, y repitieron en esta competencia para 2018.Niños muestra el juego que los ha llevado a la competencia nacional, ahora requieren ir al torneo mundial. Foto: Omar Ramírez.Esto los llevó a undonde también obtuvieron varios lugares destacados, lo que les otorgó la clasificación a siete de ellos para participar enque se realizará delTras esta experiencia,uno de estos pequeños campeones, expresó que “me gustó jugar porque puedes mejorar la ortografía y se aprenden más cosas. La verdad antes de jugar me iba mal en ortografía, pero me ha ayudado”.Pero para poder ir a esta competencia mundial, los padres de estos siete pequeños deben absorber los gastos de transporte, que equivalenAnte este panorama, los pequeños, sus padres, maestros y algunos familiares decidieron emprender una venta en una de las viviendas cercanas a la escuela donde ofertan desde dulces, hasta ropa que les han donado.Pese a las misivas enviadas apara requerir apoyo,Con apenas poco más de un mes para lograr juntar los casa representar a León en esta competencia internacional, los pequeños y sus familias no pierden esperanzaLas posibilidades y logros que han llegado con lo que parecería ser solo un “juego” ha enorgullecido a los padres de estos pequeños.madre de una de las pequeñas, comentó que “a mi ha motivado como mamá, porque era muy tímida, y estas competencias le han ayudado a desarrollar su pensamiento lógico, y además a poder relacionarse mejor con más chicos y con la gente”.