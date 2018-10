Surge bloque anti Asael Hernández, va Prisco Manuel Gutiérrez por dirigencia

Sin embargo, “es la oportunidad de ser una oposición responsable en Hidalgo, para que el PAN se convierta en un dique de contención, con tal de que ningún gobernante que tenga mayoría cometa atropellos”.

PLANILLA DE UNIDAD

“Lo importante no es la aspiración personal, sino Acción Nacional. Acordamos que quien sea, todos nos estaremos sumando a los trabajos que vaya encabezar. Firmamos por voluntad, e informados”, declaró.



FECHAS

A corte de caja, es negativo el balance de la labor deal frente del PAN en Hidalgo, porque durante su gestión disminuyó el número de diputados panistas, el partido cayó a la tercera fuerza política y además las plurinominales fueron otorgadas a sus familiares.De esta forma lo consideró, quien entregó a la Comisión Estatal organizadora su carta de intención para participar en la elección de dirigente. Ahora, recabará 449 firmas de militantes que respaldan sus aspiraciones.Manuel Gutiérrez, ex diputado local, encabeza la fórmula mientras que el aspirante a la Secretaría General es Rubén Alvarado, regidor de Mineral de la Reforma que pidió licencia a su cargo con la finalidad de participar en este proceso interno.Para el ex alcalde de Xochiatipan es necesaria lade Acción Nacional e incluso invitó a Hernández Cerón para sumarse a una planilla de unidad, aunque sabe que el ahora Diputado local impulsa a Cornelio García Villanueva.En ese contexto, es necesario un dirigente de Acción Nacional de tiempo completo, porque “ya vimos que cuando ocupan varias responsabilidades como Presidente Municipal, no funciona”.Manuel Gutiérrez apunta que tiene el respaldo en este proceso interno de los alcaldes de Pachuca, Mineral de la Reforma, Agua Blanca y Tecozautla, Yolanda Tellería, Raúl Camacho, Faustino Trejo Gutiérrez y Víctor Cruz Soto, así como de Gloria Romero, diputada federal.De acuerdo con Manuel Gutiérrez, fue seleccionado por el bloque deque buscan impulsar planillas de unidad, dentro delde la Presidencia de, con la finalidad de recuperar la mística del partido.Además de Manuel Gutiérrez, firmaron este documento Alfredo Ortega Appendini, Gloria Isabel Vite, Antonio Caravantes, Nadie Fuentes Meléndez, Oscar Escorza, Juan Alvarado Castillo y Yuriel Monroy.Manuel Gutiérrez destacó la importancia de que el partido salga fortalecido en este proceso, ya que el próximo año los panistas renovarán Consejo Estatal, así como los Comités Directivos Municipales.Extendimos nuestro brazo para que considere que si es posible diseñar una planilla de unidad, sería lo ideal.Seremos respetuosos de lo que su grupo quiera tomar, le extendemos invitación para dialogar y se sume a nuestra propuesta.Después que fue dirigente dos veces y se quedó con plurinominales, vale la pena una reflexión. Si elle ha dado tanto, hoy Asael debe darle un cambio con inclusión y dar paso a una planilla de unidadHa sido muy malo. Pasamos del segundo al tercer lugar de resultados electorales en, de siete a tres diputados locales. Ojalá los descalabros no continúendel 8 al 28 de octubre13 de octubre, 19 de octubre y 28 de octubredel 8 al 28 de octubrea partir del 2 de noviembre y hasta el 1 de diciembre2 de diciembreTodos están viendo: