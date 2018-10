"Ese derecho de vía es el que se va a utilizar. No es meterse a la Selva, a desmontar. Esto que quede claro", aseveró.

"Les doy un dato. Saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el tren Maya, el 80%, según una encuesta que me acaba de entregar el gobernador", dijo.

Al anunciar que el 80% de la población del sureste está de acuerdo con la construcción del, el, aclaró que no se desmontará la selva, ni se expropiarán las tierras para construir ese mega proyecto.Después de un encuentro con el gobernador de Campeche,, López Obrador detalló que se usará el derecho de vía del tren, así como el de las carreteras para las vías,por lo que aclaró que no habrá daño al medioambiente, terreno o propiedad privada.Dijo que no habrá una consulta con las comunidades para ese mega proyecto pues una encuesta realizada por el gobierno de Campeche indica que el 80% de la gente del sureste está de acuerdo con que se construya el tren.Criticó que existe una campaña de los conservadores y su prensa fifí en contra de los cambios y los proyectos que va a impulsar en su gobierno.Todos están viendo: