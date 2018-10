LES APLICABA 'LLAVES' A MUJERES PARA INMOVILIZARLAS

OFRECÍAN ROPA A MUJERES Y VENDIERON BEBÉ

LOS PERROS COMÍAN LOS RESTOS DE LAS MUJERES

▶VIDEO | Quiero saber el destino de mis hijos, yo iba con uno de ellos, no llevábamos carriola con restos: Juan Carlos



A una semana de conocerse el caso, vinculan a proceso a la pareja feminicida de #Ecatepec https://t.co/AgI0DZhg3j pic.twitter.com/oIG6p6FfTF — Milenio.com (@Milenio) October 12, 2018

En Punto: Familiares de desaparecidas exigen saber si sus hijas fueron víctimas del feminicida de Ecatepec. Hablamos con una madre que desconocía el paradero de su hija; Juan Carlos ’N’ reconoció que la mató #EnPunto con @DeniseMaerker. Mira la nota https://t.co/smfzFJgF9y pic.twitter.com/LM8MxN2Ze4 — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) October 11, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

pretendíapues las odiaba y le daban asco, aunque sólo lo logró en 20 casos. Suslos metía en, además de que también preparabaUna juez de control imputó apor el hecho delictuoso de feminicidio en agravio dey estableció plazo de 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.Durante la diligencia, el Ministerio Público refirió queen la entrevista realizada por la Fiscalía de Justicia de la entidad, aseguró que quería "llegar a 100 o más para matarlas, siendo pocas las que llevaba".Agregó que el sujeto le aplicaba llaves a las mujeres para inmovilizarlas y que no gritaran, posteriormenteguardaba los restos en bolsas y una parte se la daba a sus perros para que comieran, incluso elaboró pozole con la carne de sus víctimas.Familiares de las mujeres asesinadas, que acudieron a la audiencia, estallaron en llanto al escuchar el relato que hizo el Ministerio Público.La pareja fue imputada en esta audiencia por el hecho delictuoso de feminicidio en agravio deocurrido el pasado 6 de septiembre en el domicilio de los detenidos, ubicado enEl Ministerio Público mencionó que ese día, la pareja ofreció ropa apara su hija, por lo que la mujer acudió a la vivienda dedondela sometió primero con una llave y después la degolló en el baño, mientrasestaba en un cuarto con sus hijos.La pareja también habríaa lade dos meses,respectivamente, quienes argumentaron que les dijeron que la niña era de una mujer de, que la iba a regalar, por lo que entregaronEn la entrevista realizada ante el Ministerio Públicoinsistió: "planeamos darle en la madre (a Noemí), por el simple hecho de tener a su hija", a la cual engancharon con ropa y el ofrecimiento de un préstamo.Una vez en la vivienda, el hombre aplicó la llave a la mujer y le dijo que era un secuestro, pues su esposo le ordenó matarla. "Les tengo asco a la mayoría de las mujeres porque las odio", mencionó, debido a experiencias que vivió con su madre y una ex pareja.El hombre mutiló ay una parte la dio a sus perros, en tanto que incineró el resto en un tamboy los huesos los vendió.En otra audiencia, también realizada hoy, la juez de control formuló imputación por el delito de trata de personas aasí como a, quienes supuestamente entregaron 15 mil pesos por la niña de dos meses de edad.La menor fue entregada en el exterior de una tienda Elektra dedonde la pareja recibió 15 mil pesos. Adrián "N" y Ana Laura "N" incluso registraron a su nombre a la bebé.solicitaron ampliación a 144 horas al plazo para que la juez determine si los vincula a proceso o no por el delito de trata de personas, lo que se determinará el próximo 16 de octubre.pidieron a la juez que determine en este momento si los vincula o no a proceso, en audiencia que todavía no concluye.Para el hecho delictuoso de feminicidio, la audiencia de vinculación a proceso se realizará en contra de la supuesta pareja feminicida se efectuará el próximo 15 de octubre.