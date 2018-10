“Nuestros corazones están con las miles de personas que han sufrido daños materiales, en muchos casos la destrucción ha sido total”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cifra de muertes a causa del devastador, que ayer fue degradado amientras se alejaba de Estados Unidos, llegó a 17.Lasreportadas son ocho en Florida, uno en Georgia, tres en Carolina del Norte y cinco en Virginia, en donde las autoridades confirmaron que cuatro de los fallecimientos fueron por ahogamiento, indicó CNN.El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper precisó que un centenar de personas habían sidoy muchas más habían sido evacuadas debido a las inundaciones.Las operaciones de auxilio y rescate continuaron en las zonas más afectadas. El director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Brock Long, reconoció que el número de muertes “puede seguir subiendo”. No ha habido reportes en comunidades frente al mar, como Mexico Beach, Port St. Joe y Panama City, que fueron las más afectadas por la tormenta.Mientras, unos 2 mil efectivos de lacontinuaban trabajando en las operaciones de recuperación, a los que se sumaba la labor de unos 3 mil miembros de FEMA. Según las autoridades, más de un millón de hogares seguían sin suministro de electricidad.El presidente Donald Trump prometió ayuda a los damnificados.El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, indicó que la tormenta salió por la costa de Virginia con vientos sostenidos de 46 kilómetros por hora.Imágenes aéreas han dejado ver la magnitud de la catástrofe, con decenas de edificaciones completamente destruidas. Cables de electricidad y árboles caídos, vidrios destrozados, casas derrumbadas y coches aplastados es el panorama tras el ciclón.El ciclón devastó por completo México Beach. Cuatro hospitales y 11 asilos permanecen cerrados en esta región, por la que ayer hizo un recorrido el gobernador de Florida, Rick Scott, quien activó un programa de préstamos de emergencia con el fin de apoyar a los negocios locales afectados. Además, según The New York Times, los refugios en Florida están llenos. Los residentes dijeron que “no tienen adónde ir”.El Consulado de México en Orlando dijo vía Facebook que no hay reportes de mexicanos fallecidos por el huracán, y que está enfocando esfuerzos en los damnificados. Pidió a cualquiera que haya sido afectado ponerse en contacto.Todos están viendo: