ASESINATO, NADA

Comonfort, Pueblo Mágico

En el asunto del asesinato del director de Tránsito y Transporte de Apaseo el Alto, Santos Alonso Cerritos, estamos en las mismas. No hay más información que el comunicado enviado a las 23:50 horas del miércoles 10 de octubre en el que dice que designarán una célula para esclarecer el caso.Más allá de cualquier posible móvil, llama la atención que el gobernador Diego Sinhue no emitió ni un tuit sobre el asesinato, al menos para lamentar el hecho y solidarizarse con la familia.Diego se reunió ayer con el Grupo de Coordinación, y no hubo información. En Apaseo el Alto opera el Mando Único Policial y no hay claridad sobre qué harán para frenar la violencia. El Senado ya los exhorto a dar protección a la alcaldesa, Carmen Ortiz, lo que tampoco sabemos si ya hicieron.No fue el gobernador Diego Sinhue, tampoco sus compañeros del actual gabinete, ni siquiera por voz de ellos mismos, el que salió a la defensa del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, fue ni más ni menos que el ex Secretario de Desarrollo Económico del Estado en la segunda mitad del sexenio pasado, Memo Romero Pacheco.El economista leonés fue invitado para hablar de las “Perspectivas Económicas 2019” en el Foro Inmobiliario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección León. Ante unos 500 asistentes tuvo que responder sobre el impacto de la violencia en la economía del estado.Ahí reiteró su dicho de que ninguna inversión se canceló por temor a la inseguridad y violencia, y aceptó el impacto que eso tiene en las empresas, en los empresarios y en sus trabajadores todos los días.Y, sin que nadie le cuestionara directamente sobre el papel de los funcionarios ratificados, Memo soltó la siguiente frase: “En Guanajuato sí te puedo decir que las cabezas no se han corrompido”. Llama la atención que sea un exfuncionario, ni siquiera cercano al “dúo dinámico”, el que hoy los defiende.El ex Secretario les comentó que hay que esperar a lo que hará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con la corrupción desde el interior de Pemex que impide poner freno al huachicol. Además de la reforma para que la posesión de armas y el robo de combustible, sean delitos graves.El pronunciamiento fue justo un día después de que Morena en el Senado abriera fuego en contra de Álvar y Zamarripa pidiendo su inmediata renuncia luego del asesinato del Director de Tránsito de Apaseo el Alto. Sobre esa solicitud tanto los implicados (que ya sabemos no hablan de nada), ni sus jefes el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y el góber Sinhue, dijeron una sola palabra.Más precavida fue la alcaldesa panista, Elvira Paniagua, quien declaró que le da el voto de confianza a la decisión de Diego de mantener al Secretario de Seguridad y al Procurador de Justicia. Y es que durante su toma de protesta se escucharon algunas voces de desaprobación a esos nombramientos. Lo que sí adelantó es que será muy insistente en pedir el apoyo del Estado, sea quien sean los titulares.En León el que empieza a tomar las riendas de la responsabilidad que le toca como presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito es el síndico Christian Cruz, quien ayer sostuvo una reunión con el gabinete de Seguridad. “Tenemos una misión muy clara, recuperar la paz”, expresó.Comonfort fue declarado Pueblo Mágico por el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, en el marco de la 5ta Feria de Pueblos Mágicos, celebrada en Morelia, Michoacán.Es el sexto Pueblo Mágico en el estado de Guanajuato. Los otros son: Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos en San Luis de la Paz, Salvatierra, Yuriria, y Jalpa de Cánovas, Purísima del Rincón.Comonfort es un municipio privilegiado en arquitectura civil y riqueza en su paisaje escénico. El antiguo pueblo de “Chamacuero” mantiene características originales y se convierte en el principal pueblo de indios del estado que dejo paso a la conquista tras 70 años de lucha por estas tierras.