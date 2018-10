El Derecho de Gil Borja

Durante muchos años, las leyes que rigieron a las instituciones públicas, fueron simples y permitieron con cierta facilidad el administrarlas.



De esa manera crecieron proyectos que fortalecieron sectores como lo es el de Salud, Educación, Comunicaciones, entre otros.



Al inicio y como reza un refrán popular, 'todo fue miel sobre hojuelas', sin embargo, algunos de los encargados de la administración pública se enriquecieron sin medida y sin empacho alguno.



El País crecía, pero sus instituciones se fueron deteriorando y en cada cambio de administración aparecieron nuevos personajes que, de la noche a la mañana, se enriquecieron sin límite, mientras la generalidad veía mermado su modus vivendi.



La respuesta vino desde la sociedad, distintos personajes, asociaciones no gubernamentales y voces de diversas ideologías, externaron lo que muchos mexicanos comentábamos, ésto es, el reprobar y reprochar derroches y excesos que laceraban la realidad nacional.



A la par y bajo la presión del escrutinio público, las leyes fueron modificándose, apareciendo figuras novedosas para vigilar la correcta aplicación de los recursos, y en su caso, inclusive la ejecución de penas y sanciones en contra de los infractores.



Llegamos al punto que se crearon reglas especiales, para ayudar a interpretar las reglas generales, que a su vez sirven para aplicar la Ley, concentrando y burocratizando trámites para impedir dispendios y robo al erario público.



Hoy la tendencia es concentrar en una administración centralizada gastos, cuotas, pagos y todo tipo de acciones, generando nuevos personajes con amplios poderes y mermando la operatividad a las Instituciones.



Imagina cuando las compras de toda una nación las efectúa una Secretaría de Estado, obvio con un sólo titular, lo que estamos haciendo es otorgarle un poder brutal y sin igual.



Lo mismo ocurre con la Educación, cuando so pretexto de controlar el gasto de las Instituciones de tal carácter a nivel superior, les dejas cero márgenes de maniobra para administrar sus gastos y ocupar, sin desvío de fondos, el dinero que reciben, tanto de la Federación, del Gobierno del Estado al que pertenezcan, como el generado por su propia actividad.



Imagina que dicha institución no pague el servicio de agua, luz, internet, los impuestos u otros gastos, hasta esperar le serán aprobados a través de trámites burocráticos, previo visto bueno de tres o cuatro instancias; la respuesta por lógica es paralizar a una comunidad universitaria.



En caso de tener la responsabilidad ¿Cumplirías los trámites burocráticos, sin importar si paralizas la Institución o sin desviar un solo peso, cumplirías con las obligaciones y compromisos básicos de toda institución para dar continuidad al trabajo?



Estamos llegando al grado de que las Instituciones se paralizarán, bajo el argumento de evitar quebrantar la Ley, y mientras tanto quien la pagará, será la sociedad que verá a nuevos ricos con poderes ilimitados y a sus hijos en peligro de perder su educación gracias a la burocracia y “el cuidado del dinero”.



Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.