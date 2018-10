Elvira Paniagua, no dice mucho de seguridad y Ricardo Ortiz no reconoce aumento de violencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La toma de protesta del Ayuntamiento de Celaya encabezado por Elvira Paniagua buscó mandar un mandar un mensaje de unidad e integración de los celayenses aunque de la seguridad poco se habló.Evitando los largos discursos y el protocolo desgastado de sus antecesores, de entrada Elvira parece tener más empatía con la ciudadanía que los últimos alcaldes quienes han terminado con mala imagen.A pesar de algunos errores de logística, la presentación en sociedad del nuevo Ayuntamiento de Celaya no fue tan criticada a comparación de otros municipios.La facilidad de palabra de la nueva Alcaldesa y el colmillo político que le caracteriza favoreció para que en 20 minutos y sin atril de por medio explicara sus ejes de gobierno, aunque sin dar detalles.Sin embargo, la propia Elvira Paniagua sabe que la gran deuda es el tema de seguridad, del cual sólo habló en un par de ocasiones y como no queriendo echó la bolita al gobernador Diego Sinhue Rodríguez para que no se olvidara de Celaya.Al término del evento, más de uno quería la foto de recuerdo con la Alcaldesa o los ediles situación que comenzó a salirse de control cuando más y más personas se subían al escenario y la flamante Alcaldesa se empezó a perder entre la multitud.La tardanza provocó que personal de seguridad también subiera para sacar a la nueva Presidenta e inclusive en su primera rueda de prensa estuvo custodiada por guaruras.En general, el Cabildo buscó también mandar un mensaje de unidad el primer día, asegurando que ha habido buena comunicación con todas las fracciones.Inclusive la aprobación de la integración de todas las comisiones fue por unanimidad, dejando de lado la petición de la oposición que el síndico Jorge Armengol no encabezara la Comisión de Hacienda.Veremos si la bandera de unidad por Celaya y el análisis de posibles irregularidades del pasado que se ha pregonado se haga realidad en los próximos tres años.Los aplausos no fueron tan animosos durante el discurso de Ricardo Ortiz, luego de tomar protesta como Presidente Municipal de Irapuato por tercera ocasión, la primera por elección consecutiva.Aunque personas con cartulinas de “Ricardo bienvenido al poder” se mantenían echando porras en la parte trasera de la Presidencia Municipal, y provocando los aplausos, pocos fueron los que, al final de las promesas de disminuir la delincuencia, aplaudieron convencidos.Y es que Ortiz Gutiérrez no cede. A pesar de que septiembre acumuló 56 víctimas de homicidios dolosos, y que en los primeros tres días de octubre ya se sumaban más de una decena, enfatizó que Irapuato no es de las ciudades más violentas. Y tal vez en los números que citó, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no, pero los irapuatenses no lo sienten así.Con la elección de Pedro Cortés Zavala como Secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo manda el mensaje de la autonomía municipal. Cortés Zavala es 'de casa', por lo que pareciera que el Alcalde quiere continuar con la coordinación pero tomando mayormente las decisiones desde el Municipio.Aunque los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Irapuato aseguran que no hay rivalidades entre ellos, la realidad es otra, pues justo después de que Francisco Herrera Murillo dio a conocer que sería el coordinador de la fracción, su copartidario Eduardo Ramírez enseguida respingó.Eduardo, conocido por estar protegido por la excandidata y expriísta, Irma Leticia González Sánchez, desconoció a Herrera Murillo, y después dijo que aunque no renuncia al partido, no tiene coordinador.Murillo se dijo sorprendido, contando que Ramírez asistió a la sesión en la que los tres votaron por el Coordinador, y donde también estuvo presente gente del Comité Estatal de Morena, que validó la decisión de los integrantes de la fracción.Y aunque el exdirigente de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, aseguró que hay unidad... lo que se ve no se pregunta, tanto por la fractura como por el asesoramiento que Ramírez recibe de Irma Leticia González.Y es que dicen los que saben que González Sánchez incluso está manoteando por un puesto en el Comité Estatal de Morena o para que se le contemple en alguna trinchera, pero no se han dado los ofrecimientos.Por ahora también queda la duda de si Eduardo Ramírez no quiere aceptar a Herrera Murillo porque le queden pocos meses en la regiduría, pues su suplente, el esposo de González Sánchez, Catarino Mendoza, asumiría el cargo y buscaría la coordinación.Desde el primer día en de la administración 2018-2021 la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua, dio muestras de su habilidad político para opacar a la oposición. El miércoles, día en que tomó posesión, fue una fiesta de bienvenida a la nueva Alcaldesa, donde los demás miembros del Ayuntamiento pasaron a ser satélites a su alrededor.Parece que por el momento serán diplomáticos pues no vemos las críticas que había en campaña. Los regidores de Morena y los independientes navegan en el sigilo. Los de la chiquillada, PRI y Verde, ni sus luces. La coordinadora de la fracción de Morena, Bárbara Varela, había declarado a medios en días previos a la toma de protesta sobre un llamado a la Alcaldesa a reconsiderar el otorgamiento de la Comisión de Hacienda al personaje más famoso del Ayuntamiento, Jorge Armengol, quien cuenta en su haber con una investigación por la liquidación de 400 mil pesos que recibió al ser despedido de Jumapa como Director Jurídico. Peeero resulta que el 10 de octubre la morenista se olvidó de eso y aprobó el orden de las comisiones sin decir ni pío.Y no es que panistas y oposición deban de pelearse como muestra de una verdadera democracia. No. Pero lo que sí requiere una democracia son los contrapesos que eviten los abusos del partido en el poder, de lo cual los panistas han disfrutados al menos en las últimas dos décadas.Y es que la situación actual es diferente, pues la oposición tiene a la mayoría, lo cual ha generado mucha expectativa en la sociedad celayense. Llevan una semana y los reacomodos se van dando. En el transcurso de los días se verá la postura que asumirá la oposición.A quien mandaron a la banca fue a la regidora y coordinadora de la fracción del PRI en el Ayuntamiento de Irapuato, Karen Guerra Ramírez, con la presidencia de la Comisión de Equidad, y dejando el espacio al cetemista, Roberto Palacios Pérez, quien al parecer hizo trabajo de gestión con el alcalde, Ricardo Ortiz, para quedar mejor parado en las comisiones.Y no es que Ortiz Gutiérrez no abriera la puerta para las negociaciones, porque se hicieron con todas las fracciones, incluso con la regidora independiente, sino que sabe quién puede darle dolores de cabeza y prefirió tener a Guerra Ramírez en lo que pareciera ser un limbo, pues así se han visto las anteriores encargadas de esta Comisión.Lo que no se ha puesto a pensar es que Guerra Ramírez es de batalla y que a su antecesor, Sixto Zetina, le dio varios dolores de cabeza, tanto que el ex Alcalde panista incluso se las ingenió para no dejarla entrar a la suplencia como regidora, por varios meses.Guerra Ramírez tiene un fuerte reto, que es no sólo mostrar una oposición más fuerte, sino rescatar a su partido de ser la tercera fuerza política.Ni la visita a Morelia para conocer el funcionamiento de su modelo de Seguridad, ni la invitación como ponente en el Foro de Seguridad Ciudadana fueron suficientes para convencer a Bernardo León Olea de ser asesor oficial del Gobierno de Irapuato.El ex Comisionado de Seguridad de Morelia le dio prioridad al Municipio de León, donde si será asesor con sueldo, dejando con simples recomendaciones y comentarios al gobierno encabezado por Ricardo Ortiz Gutiérrez, y demostrando que 'el pez, por su boca muere'.Y es que Ortiz Gutiérrez presumió ante medios de comunicación que León Olea iba a ser uno de los asesores de su nueva Administración Pública, pero poco le duró el gusto, pues horas después lo desmintieron. Fue en un noticiero radiofónico de León donde el Comisionado negó que estuviera pactado un pago por su asesoría para Irapuato, y donde dejó bien claro que su compromiso es con León. Eso sí, de manera educada dijo que con Ortiz Gutiérrez tenía buena relación y que claro, si se le pedía un consejo para Irapuato lo daría, pero sin compromiso formal de por medio.Gerardo Trujillo, ex jefe estatal del PAN, ex funcionario de la Secretaría Particular de Miguel Márquez, por poco se queda sin chamba en el Gobierno estatal.Vaya preocupación, toda su vida le han pagado en el PAN o en el Gobierno, así que no dormía de la preocupación de quedar fuera. Primero lo mandó el góber Diego Sinhue a una tarea nada despreciable, Secretario General del Congreso del Estado, pero el proyecto falló porque Gerardo es ingeniero minero y el puesto pide un abogado.Algunos de los 19 diputados panistas querían modificar la ley para darle trabajo a Gerardo pero no contaban con los opisitores Ernesto Prieto y Vanessa Sánchez, que le dieron duro y tundido, y los de casa que tampoco estaban convencidos.Al final de cuentas, Trujillo no llegó a la Secretaría y dejó libre el puesto para el exsecre particular de Márquez, Ricardo Narváez, con título de abogado.Narváez conoce a todos los políticos y será muy útil al gobierno de Diego. Imagínese, el Poder Legislativo tiene un presupuesto de 704 millones de pesos y de su oficina salen los “extras” para los diputados.Pero la mayor relevancia de la Secretaría es que toma nota de todo lo que entra y sale a las comisiones, desde la de Turismo hasta la de Hacienda que es la que controla las auditorías.Con Ricardo Narváez, el gober Diego Sinhue adquirió un buen custodio en el Congreso.Para fortuna de Lalo Trujillo se abrió otra oportunidad de seguir en el Gobierno estatal aunque nada tiene que ver con las minas.En un abrir y cerrar de ojos resulta que la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESHU, a cargo de Gerardo Morales, se reestructuró y abrió tres subsecretarías en vez de dos, así tendrá a los “enviados” en el mismo nivel.Toño Arredondo, exalcalde de Salamanca; Aldo Márquez, ex acompañante del Góber y Lalo, ya tienen acomodo en la nómina pública. La idea es que Toño se encargue de coordinador los Centros Impulso Social para que no se apaguen cuando Morena entre con programas sociales.Los gobernícolas detectaron que el vicecónsul de AMLO en Guanajuato, Mauricio Hernández, sin hacer ruido, elabora un padrón de beneficiados con programas sociales federales, estatales y municipales. Es el primer paso de una estrategia electoral. Ya veremos en tres años.El empresario celayense Mauricio Usabiaga llegó con fuerza a la Secretaría de Desarrollo Económico. Su nombramiento junto con el de Luis Ernesto Ayala en la Secretaría de Gobierno, fue el más aplaudido.Por principio de cuentas, ya no encontró a los directores que estaban en su lista negra así que se puso a trabajar. Ratificó a Alejandro Hernández Fonseca como subsecretario de Atracción de Inversiones; también ratificó a Joel Froylán Salas como subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y nombró a Juan José Álvarez Brunel como subsecretario de Empleo y Formación Laboral.