Opacidad en el gasto de Guanajuato

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un estudio que mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 gobiernos estatales y nuestro estado resultó reprobado en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018, con una calificación de 53.8, de una base de 100 y se ubica en el lugar 18, en relación a los otros Estados.Por ejemplo, en información presupuestal Guanajuato cae hasta el lugar 26, con sólo 38.1 puntos. Y en cuanto a informes programáticos, que mide la calidad de la información sobre el avance trimestral en el ejercicio del gasto por categoría o tipo de programa de las administraciones estatales, ahí de plano nuestro estado aparece con 0 puntos.Y lo que es más grave, el gobierno panista de este estado subestima los ingresos y gasta más de lo presupuestado, pero al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional, o más bien para robarse este dinero, porque la falta de supervisión del congreso del estado es muestra fehaciente de que no es un contrapeso real al poder Ejecutivo. O de plano éste los “maicea” o los “compra” fácilmente, a los legisladores, con cañonazos de un millón de pesos, por eso estos dejan hacer lo que quiera al gobernador en turno y en este caso, al del sexenio pasado Márquez.Según este estudio, en el 2017 se estimó un ingreso de 75 mil 300 millones de pesos y lo que se recaudó fue de 88 mil 200 millones de pesos o sea que fueron un poco menos de 13 mil millones de pesos el excedente, y el gasto que se aprobó fue de 70 mil millones de pesos y se gastaron 76 mil 400 millones de pesos, entonces hay una diferencia a favor de un poco menos de 12 mil millones de pesos ¿en dónde quedaron? ¿En dónde quedó la bolita? Los diputados locales de Morena deben investigar qué pasó con estos recursos. ¿Están en la Tesorería del estado? Parece ser que no. Si esto es así, entonces ¿en dónde quedaron? Es una cantidad muy fuerte de dinero que debe ser investigada.Aquí lo que queda claro, es que no hay nada claro y que los gobiernos panistas son igual de corruptos que lo que fueron los priístas en su momento. Que la moralidad de la que tanto presumían no es tal. Que son de doble moral y que el cambio del que tanto hablaron nunca se dio. Es el mismo modo de gobernar de los priístas con total opacidad y la información que es su obligación, por ley, darla al público la esconden para que no se sepa de sus corruptelas. Lo que se gastó en la compra de los terrenos de lo que iba a ser la refinería, hasta la fecha no se sabe cuánto fue. Ahí hubo otra transota del Ex gobernador Oliva. Por esto y más debe y es imperativo un cambio de estafeta en el gobierno estatal y municipal. La alternancia en el poder ya no sólo es necesaria, sino indispensable.POSDATA UNO.- Ooootra vez el poder judicial da de que hablar. Los senadores de Morena presentaron una ley para frenar el nepotismo. Según esta ley se sancionará a quienes trabajen en el Poder Judicial y gestionen nombramientos y promociones a familiares, lo que es una práctica cotidiana entre estas personas que se dicen representar a la justicia y son injustos tanto en los enormes salarios que perciben los magistrados y fuera de toda proporción (600 mil pesos mensuales), así como en el nepotismo con el cual convirtieron al poder judicial en su feudo personal.En esta iniciativa presentada ante los senadores, que es la cámara de origen, se dice que: “Es urgente una reforma efectiva que establezca como causa de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial la realización o gestión indebida de nombramientos, promociones o ratificaciones, cuando exista un interés personal, familiar o de negocios”.Esto era necesario y urgente legislar así como otras muchas cosas, entre ellas que ya desaparezcan del mapa los legisladores plurinominales. Esto también es urgente y tantas y tantas cosas que este gobierno priísta, los panistas de los dos sexenios anteriores y todos los demás no hicieron. Ya he señalado muchas reformas a la ley que se deben hacer, que voy a seguir reiterando y algunas más.POSDATA DOS.- El nuevo gobierno panista municipal ya entró en funciones el pasado miércoles, pero se “siente” la falta de apoyo ciudadano y la frialdad que existe ante este hecho. Lo que se requiere es un verdadero gobierno representativo del pueblo que entusiasme, erradique la corrupción y los intereses creados de este grupito que se adueñó del municipio. Yo espero ser el próximo presidente municipal y voy a erradicar por completo la corrupción y crear un verdadero gobierno democrático del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.La principal fuente de corrupción es en la obra pública. Ahí voy a transparentar totalmente los recursos y las obras se les van a dar a los constructores que ofrezcan calidad, rapidez y buen precio, no por amiguismo o peor aún, para que den una “mochada”.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio