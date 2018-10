USAN CINTA QUE DICE 'OBRA SUSPENDIDA'

USAN VASOS PARA RESGUARDAR BALAS Y CASQUILLOS



“Yo quisiera saber primero, qué debe traer un kit de primer respondiente porque yo no lo tengo”, dijo un policía asignado a la delegación oriente.



“Yo lo único que puedo decir es que, con lo que tenemos hay que hacer milagros, es vergonzoso tener buscar bolsitas, vasos o hasta en el piso tomar lo que encontremos para poder resguardar de inmediato casquillos, cuando son eventos como esos, pero ¿Qué voy a hacer, sino recibo nada?”, expresó otro oficial que se reservó su identidad para no recibir represalias.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Parece quemunicipales no han recibido su, pues en un hecho de alto impacto acordonaron elAlgunos oficiales afirmaron a este medio que no se les ha entregado los complementos que deben usar en escenas del crimen.En este caso, a.m/Al Día pudo constatar en un hecho que la cinta que usaron los oficiales no fue la que deben colocar en los eventos, la amarilla con negro con la leyendasino una que diceAyer, policías de la delegación oriente tuvieron que usarpara resguardar la escena de un crimen en la colonia Brisas de San Francisco.Pero la que utilizaron corresponde a otra dependencia, incluso es más gruesa y es complicado romperla cuando unidades de emergencias pretendían salir rápido.Esa cinta ha sido repartida a varios elementos de todas las delegaciones, gran parte de ellos usa la de Desarrollo Urbano, que tienen la leyendaEs decir, que ninguno de los policías cuenta con su kit completo y adecuado que deben traer como primer respondiente.Siguen usando vasos de plástico y ahora hasta papelitos para resguardar indicios como balas, casquillos, entre otros.Los policías arriesgan su vida para proteger a más de un millón de habitantes, pero a veces no les son otorgados todos los complementos para cuidar a los demás a ellos mismos, como el kit de primer respondiente, botas en buen estado y de calidad, chalecos balísticos y algunos ni arma portan aún.