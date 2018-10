VIDEO. Así fue el ataque en el que murió una bebé de 2 años 

LA MENOR ESTABA CERCA DE LA VÍCTIMA

TESTIGOS DICEN ESCUCHAR SIETE DISPAROS



“Se escucharon como siete disparos, pero seguidos todos y después cuando salí a ver, ya se estaban llevando a los heridos en dos autos”, contó una vecina del lugar.

LA NIÑA FUE LLEVADA A CRUZ ROJA

EL HOMBRE QUEDÓ DELICADO

Una bebé de apenasa causa de tres disparos que recibió en un ataque ocurrido en laEn ese hecho un hombre resultó herido de gravedad, pero no se confirmó si era su padre.Esto sucedió a las 3:20 de la tarde de ayer sobre la calleLa pequeña estaba cerca de las personas que convivían sentados en unos ladrillos afuera de un domicilio.Según vecinos, varios hombres armados pasaron frente a ellos, en unSin mediar palabra apuntaron contra Pablo y comenzaron a disparar.Luna estaba muy cerca de los que estaban sentados. Los hombres aun así les dispararon.Tras ver que el hombre se había desvanecido, los responsables huyeron del lugar. Nadie vio por dónde escaparon.La familia comenzó a gritar, pedían por ayuda y aunque algunos vecinos sí llamaron al, las víctimas no esperaron a nadie.A la pequeña, dese la llevaron en un auto a recibir atención médica a laEn el camino se encontraron con una unidad de Policía Municipal, por lo que fueron escoltados hasta la clínica.había recibido tres disparos, uno en el pecho, otro en abdomen y uno más en la cadera. Se informó que fue víctima colateral del ataque que iba directo a los hombres que ahí estaban reunidos.fue trasladado por sus familiares a un hospital en una camioneta. Hasta el cierre de edición, aún era reportado con vida y delicado de salud.Los policías que llegaron hasta el lugar del ataque, delimitaron la zona con sus unidades y aseguraron varios casquillos percutidos que protegieron con pequeños papeles blancos.Ahí permanecieron en espera de la llegada delAgentes de la Unidad Especializada en Homicidios llegaron a los hospitales para tomar las declaraciones de los testigos y darle seguimiento a la indagatoria.Elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), acudieron pronto a lapara levantar el cuerpo dey llevarlo al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.Policías municipales hicieron un fuerte operativo por la zona y aledañas, en busca de los responsables, pero no tuvieron éxito.Luego de que el cuerpo de la bebé fue llevado al anfiteatro, familiares tuvieron que acudir a las instalaciones del Ministerio Público para rendir su declaración.