Revelan con qué fue asesinado chofer de trailer que bajó por café y terminó muerto

TESTIGOS DIJERON QUE FUERON DISPAROS



“Sí mencionan algunos testigos que se escucharon detonaciones de arma de fuego, pero el finado no tenía ese tipo de lesiones”, informó el enlace de Comunicación Social de la Subprocuraduría Región “A”.

INVESTIGAN SI FUE ROBO

Fue asesinado conel trailero que fue agredido la madrugada del viernes en laLa víctima presentó heridas en el cuello, pero fueron producidas por un arma blanca y no por disparos de arma de fuego.Así lo informó elal realizarle la necropsia de ley, se descartó que presentara heridas por disparos.Lasaunque la fiscalía no detalló cómo fue atacado.Tras el crimen, agentes de la Unidad Especializada en Homicidios dieron inicio a la investigación y dieron con el representante legal de la empresa para la que laboraba la víctima.De manera preliminar se informó que se llamó Rubén, pero no se confirmó esta identidad hasta que familiares acudan a esta ciudad y lo reconozcan.La Unidad de Homicidios investiga si este hecho fue en un intento de robo, ya que en el lugar de los hechos de dijo que el conductor se detuvo antes de llegar a la caseta de cobro ubicada en la carreteraEsto fue alrededor de las 4 de la madrugada, según informó ely su muerte la reportaron alrededor de las 6.pero al volver al parecer dos hombres intentaron despojarlo de la unidad sin tener éxito.Lo hirieron y después huyeron, sin que nadie viera hacia dónde se escondieron.La víctima fue llevada a recibir atención médica alpero al ser ingresado a la sala de urgencias, ya no tenía signos vitales.