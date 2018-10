Analizan proyecto para plaza comercial en Atotonilco de Tula

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La administración municipal debusca concretar la construcción de unaque ofrezca servicios financieros y otros, para lo cual han tenido pláticas con algunos inversionistas, comentó, director de Desarrollo Económico y Planeación.Dicha plaza se colocaría en alguna de las colonias ubicadas en la periferia de la ciudad, ya que en la Zona Centro del municipio no hay espacio.En caso de que se concrete el proyecto, será necesario adquirir terrenos para su colocación pues la Presidencia Municipal no cuenta con un predio, por lo que un particular sería quien consiguiera el espacio.Sin embargo, otra de las limitantes es que comerciantes locales se oponen a una plaza de ese tipo, al argumentar que perderían ventas.Finalmente, el director derecalcó que buscan realizar el proyecto debido a que la falta de servicios provoca que los atotonilquenses tengan que ir a Apaxco, Santa Teresa, Tlaxcoapan o Tula para satisfacer sus necesidades de servicios.Todos están viendo: