(Video) 'Por eso eres un taxista y así te vas a morir': Mujer durante agresión a chófer de Uber

Una joven golpea a un conductor de taxi privado y queda grabada en video.

Una mujer agredió verbal y físicamente a un conductor de Uber cuando éste le pidió a la joven que se bajara de su automóvil. El suceso ocurrió en Miraflores (Perú), punto donde dio inicio el viaje.

Al parecer, la joven le pidió al chofer ir a una ubicación (San Juan de Miraflores), no obstante, el taxista le comentó que no podía llegar a ese punto, ya que la aplicación no le indicó hacia donde sería el viaje.

El conductor decidió grabar a la mujer cuando comenzó a insultarlo. La mujer no quiso bajar hasta que llegara su pareja y en el intercambio de palabras le comentó “por eso eres un taxista y así te vas a morir”.

En el final del video la mujer agrede físicamente al chófer. “¿Quieres que en verdad te pegue? ¿Eso es lo que tú quieres?”, dijo Sol antes de golpearlo. “¡Te voy a enseñar quién soy!”

Con información de Publimetro.

