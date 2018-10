VIDEO: Pese a error de Cota, León vence 2-1 a Pachuca

#LEOvsPAC| Partido amistoso | Reno



Los Esmeraldas delaprovecharon la oportunidad y vencieron 2-1 a los Tuzos delen el duelocelebrado esta tarde enDebido al parón por, el equipo comandado porprogramó una cita con el ‘hermano’ y la victoria correspondió a los verdes. Para el cotejo, tantocomollevaron a sus mejores jugadores con la intención de no perder ritmo de cara al regreso delen su jornada 13.Durante la primera mitad,mandó al campo a algunos de sus estelares, con la modificación deen la portería, la pareja de centrales colombianos (Tesillo y Mosquera) así como la reincorporación de José Iván Rodríguez en el puesto de Pedro Aquino.Adelante, tanto Mauro Boselli como Walter González tuvieron oportunidades pero no pudieron concretar durante la primera mitad.Para el complemento,cambió casi por completo y sólo repitieron en la alineación Mosquera e Iván Rodríguez; sin embargo, sería un pasaje más fructífero para el equipo, pues lograrían las anotaciones que a la postre les entregarían la victoria.Mediante una jugada que ya se le acostumbra ver apor derecha, el futbolista logró colarse hasta el fondo del área para de cara al marco, sacar un disparo de zurda que adelantaría aldea los 48 minutos del tiempo corrido.Dos minutos más tarde, a los 50’,aprovecharía un balón suelto en el área tras remate de Miguel Herrera luego del tiro de esquina, y así, se pondría la segunda diana del partido para la Fiera.A los 69 minutos del partido, los Tuzos delrecortaron en la pizarra luego de que Leonardo Ulloa presionara aen lo más profundo y peligroso del terreno de juego; el portero de la Fiera se equivocó al no controlar el balón y permitió que Ulloa solamente tocara hacia las redes.Se estima que alasistieron cerca de 5 milpara presenciar el encuentro.