Qué piensa Kim Kardashian de la decisión de sus ex amigos

No es que la amistad entre Kim Kardashian y Kanye West con Beyoncé y Jay Z fuera de la mejor, pero esta vez éstos últimos 'mandaron a volar' al rapero y la socialité.West dijo en su cuenta de Twitter que Donald Trump es su hermano y publicó una foto con una gorra de la campaña presidencial 'Make America Great Again'.Lo anterior molestó a los cantantes, que fueron defensores de la campaña de Hillary Clinton y que están contra las decisiones que ha tomado Donald Trump como presidente.Los cuatro ya habían tenido sus discrepancias, y más tras la visita de los artistas a la temporal casa de Trump, pero esta vez sí 'explotó' la cosa.Pero a Kim parece no importarle lo que decidan sus ex amigos, pues ella se enfoca en que la relación con su marido marche bien, y en seguir haciendo crecer la cifra en su cuenta con sus publicaciones y sus productos.