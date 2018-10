FOTOS: Instagram.

Segunda parada: África

Galilea Montijo no apareció en la emisión de, en su lugar estuvo, por lo que en un primer momento, algunos cibernautas pensaron que ya no formaría parte de los conductores del programa. Desde queasumió la producción del matutino, se han llevado a acabo muchos cambios, como la salida de Fernando del Solar y de Maca Carriedo.Sin embargo, la ausencia de Montijo se debe a que está de vacaciones en Ámsterdam.La conductora se encuentra con su esposo y sus hijos disfrutando de unos días de descanso, a través de su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías. Los rumores de una posible salida se desataron porque el programa publicó un video llamado: "¡Extrañaremos a Gali en HOY!", por lo que muchos pensaron que se trataba del adiós.Sin embargo, luego de las fotos en Ámsterdam, Galilea subió publicaciones como la siguiente, que nos hacen pensar que a su familia y a ella se les ocurrió irse a dar la vuelta 'por el mundo'.La conductora compartió fotos de su contacto con los animales y lo bien que se la pasan sus hijos en su aventura.La conductora no ha dejado de 'hacer noticia' pues hace poco aseguró que el bótox no le permitía mover sus facciones; el comentario causó tanto revuelo, que los medios de comunicación le preguntaron sobre el tema en entrevista, donde ella se arrepintió de mencionarlo, y negó su uso.

