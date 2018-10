"Hubo momentos en los que sentí que ya había sido suficiente"

Estuvo a punto de salir del proyecto



"En el 2005, cuando terminamos de filmar la cuarta película (Harry Potter y el Cáliz de Fuego) yo justo había dado mis exámenes para ingresar a la universidad y pensé: '¿realmente quiero seguir haciendo esto?'. Lo pensé mucho, porque de verdad era un gran sacrificio"



"A veces resulta deshumanizante tener a personas sacándote fotos cuando estás caminando por ahí. Para ellos, sos solo esta cosa rara, es una existencia extraña pero así es mi vida"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el año 2000, Rupert Grint tenía 11 años y fue elegido para interpretar a uno de sus personajes preferidos de la literatura, pero no sabía lo bueno... y lo malo que vendría a su vida con tremedo éxito.Con el paso de los años el actor empezó a sufrir la exposición y el ser observado cada vez que salía a la calle, por 'ser Ron Weasley' en las películas de Harry Potter.Dijo que hubo momentos en los que pensó 'hasta acá llegué', pues la gente da por sentado el anonimato y hacer cosas normales como salir a pasear por la calle, pero a él le daba incluso un poco de miedo.El actor tiene 30 años y dijo para The Independent que no recuerda mucho su vida antes de la saga.