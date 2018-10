FOTO: Instagram.

Vivir en esta nueva era



"Soy una mujer de 50 años y sé quién soy, pero aún así lastimaron mis sentimientos. Me entristeció que la gente no pudiera ver el punto, la dulzura, la alegría absoluta de esa foto. Pensé: '¿Qué pasaría si tuviera 15 años?"

No lleva mucho tiempo en Instagram y tampoco es muy activa en la red social, pero Julia Roberts asegura ya haber sentido el golpe de la negatividad del mundo digital., dijo la actriz en una entrevista con Oprah en Harper's Bazaar sobre cómo se sintió luego de que la criticaran por su aspecto físico en una fotografía en la que aparece con su sobrina.Aunque la actriz solo sigue a 25 personas en Instagram y ha bloqueado a todas las demás para no poder recibir comentarios de gente ajena; esta solución no le ha impedido ver el odio de algunas personas.Esta fotografía fue subida por su sobrina la actriz Emma Roberts, con quien se le ve jugando cartas en una mañana de fin de semana. Con este resultado, Julia pudo saber, realmente, cómo es vivir en esta nueva era.Aunque ver los comentarios no fue una experiencia grata, Julia la agradece; pues tuvo una visión más completa de lo que pasa en las redes sociales.