Yanet García, "la chica del clima", compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra un sexy atuendo de Batichica.

En la instantánea, la conductora aparece con un antifaz y con un sensual y ajustado vestuario que remarca las curvas de su cuerpo.

"Halloween is coming", escribió Yanet junto a la foto que no deja de recibir comentarios que elogian su disfraz y que le recuerdan lo "loco que está su ex por haberla dejado". Desde hace unos meses "la chica del clima" disfruta de su soltería tras haber terminado su relación con el gamer Douglas Martin.

El viernes, los seguidores de la conductora fueron muy felices por la candente instantánea que compartió en bikini.

