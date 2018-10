Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Great Place To Work™ es la autoridad global que desde hace 30 años se dedica a realizar investigaciones exhaustivas centradas en la experiencia y las culturas de alto rendimiento que hacen que una empresa sea un excelente lugar de trabajo.En 1981 un editor de Nueva York le pidió a los periodistas, Robert Levering y Milton Moskowitz, que escribieran un libro que se tituló ‘Las 100 Mejores Empresas para Trabajar en Estados Unidos’, a partir de ese momento se dedicaron a encontrar aquellas organizaciones que cumplieran con ciertas características para ser consideradas como las mejores. Todo este proceso condujo hacía la creación de ‘Great Place To Work Institute’.Actualmente, cuenta con más de 60 oficinas en 45 países y los líderes de muchas empresas del mundo han adoptado el modelo y la metodología del Instituto como una valiosa forma para medir y crear excelentes lugares de trabajo“La clave para crear un excelente lugar de trabajo no es un conjunto de beneficios, programas o prácticas que se deben dar a los colaboradores, sino la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y el compañerismo”, Great Place To Work Institute.Con las investigaciones que esta certificadora realiza a las organizaciones, las mismas se ven beneficiadas con una serie de datos resultados de una evaluación, lo que les permite comparar con otras empresas y trabajar en la mejora continua de sus prácticas, procesos y cultura organizacional.En México y el mundo, cada año miles de empresas de todos los tamaños y todos los sectores participan en la evaluación.“A través de los programas de certificación, GPTW™ reconoce públicamente culturas laborales sobresalientes y produce anualmente la lista de las 100 mejores compañías para trabajar en México”, Great Place To Work.Después de que la empresa hace el registro en alguna de las categorías, que van de los 500 a los 5 mil colaboradores, se realiza una encuesta entre los empleados de la organización durante un periodo de dos semanas.El resultado de dicha encuesta es un informe cultural completo que brinda a los empleadores la oportunidad de detallar sus prácticas culturales internas y trabajar en mejorarlas.Lo siguiente es realizar un análisis de los resultados en profundidad y así determinar si la empresa ha alcanzado el umbral de certificación. Posteriormente se entrega el reconocimiento a la empresa por formar parte de los 100 mejores lugares para trabajar en México.Formar parte de este ranking tiene una vigencia de 12 meses, por lo que las empresas interesadas deberán participar de manera anual en la evaluación para permanecer en la lista o bien escalar en la misma.“Para Great Place to Work® México colocar el tema de Cultura en la agenda estratégica de las organizaciones es el canal que permitirá seguir creando excelentes lugares para trabajar”.AUTOCOM es una organización dedicada a la venta y distribución de vehículos de las marcas Nissan e Infiniti, en los estados de Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Querétaro, además de ofrecer una serie de servicios automotrices, con más de 50 años de experiencia.Esta empresa ha participado ya por varios años en las evaluaciones de Great Place To Work, obteniendo en el año 2016 el sexto lugar en la región centro occidente por ser una de las mejores 100 empresas para trabajar, en la categoría de mil a mil 500 colaboradores.A nivel nacional, en el año 2017 lograron ubicarse en el lugar 73 en el ranking de las 100 mejores empresas para trabajar en México.“Trabajamos durante todo el año para ganar la certificación, el área de capital humano se encarga de formar comités que realizan acciones en beneficio de nuestros colaboradores o mejora nuestra cultura organizacional” aseguró Sandra Escutia Chávez, Gerente de Mercadotecnia en AUTOCOM Celaya.Explicó que la encuesta que aplica Great Place To Work es respondida de manera anónima por los colaboradores con el fin de que los resultados sean lo más objetivos posible y para poder contestarla tienen que tener más de 3 meses laborando en la empresa.Lo que la certificadora evalúa cinco dimensiones de la organización, las cuales son, credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. Además ofrece a la empresa capacitaciones para trabajar las áreas de oportunidad que arroja la encuesta.“No existe una guía de pasos a seguir para ser una de las mejores empresas para trabajar, el punto está en que los líderes de las organizaciones se involucren con los colaboradores y que los colaboradores levanten la voz. Cualquier empresa puede lograr la certificación siempre y cuando le dedique empeño y sea consciente de que lo más importante que tenemos es el capital humano y la capacitación constante”, comentó Sandra Escutia.Durante todo el año, Great Place To Work manda convocatorias para participar en concursos que las organizaciones pueden realizar de manera interna para promover el buen clima organizacional, por ejemplo, en cada agencia de AUTOCOM se reconoce al mejor colaborador como la imagen de Great Place To Work.Laura Elena Torres Magaña, quien es colaboradora de AUTOCOM Celaya desde hace un año y cinco menes es la imagen en Celaya. Asegura estar orgullosa de formar parte del equipo AUTOCOM y que ‘el compañerismo es lo que hace que sea el mejor lugar para trabajar, pues el trabajo en equipo es la clave del éxito’.AUTOCOM ya se prepara para participar también este año en la evaluación de Great Place To Work con el objetivo de quedar dentro de las 100 mejores del país, afirmó el Gerente General de AUTOCOM Celaya, Daniel Díaz Barriga.También dijo que la importancia de participar en la evaluación radica en la toma de decisiones con base en los resultados que la misma arroja, además del prestigio que recibe la compañía con la certificación ante sus colaboradores y los clientes que día a día le brindan su confianza.“Competimos con grandes empresas como Coca Cola o Starbucks México lo que es muy motivante. Con base en los resultados que nos arroja la encuesta generamos planes de acción y estrategias para ir mejorando nuestro clima laboral y ambiente de trabajo, siguiendo la línea que nos marca nuestro Director General que es ‘Ser felices en nuestro lugar de trabajo’, seguir esta metodología nos ha ayudado mucho”, comentó.El portal de la empresa Grate Place to Work, Würth Elektronik, dedicada a la fabricación de componentes pasivos para motores electrónicos y tarjetas de control para la industria automotriz, aparece en la lista de los Mejores Lugares Para Trabaja en México Multinacionales con menos de 500 colaboradores.Ubicada en el parque tecnoindistrial Castro del Río en Irapuato, desde que abrió sus puertas en octubre del 2016, la empresa ha destacado por su compromiso social y ha sido un espacio idóneo para el desarrollo de sus poco más de 200 empleados.Würth Elektronik cuenta con buenas instalaciones, tiene muy en cuenta el enfoque humano y social, el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, quienes tienen oportunidad de crecimiento continuo y además, se enfoca a cuidar el medio ambienteLa empresa presidida por Thomas Storandt, destaca por generar condiciones para que los trabajadores se sientan seguros en su entorno laboral, lo que se traduce a mejor productividad, un índice menor de rotación y da ejemplo a otras empresas del sector automotriz.Al tener más mujeres que hombres como colaboradores, en la empresa existe la posibilidad de horarios flexibles, cambios de turno y permisos para que puedan reclamar apoyos gubernamentales a los que de manera individual hayan accedido.Incluso, dan la posibilidad de que hijos de trabajadores asistan a la empresa en días de asueto y cuentan con una cancha de fútbol, donde los trabajadores pueden jugar.Cabe destacar que además de contar con instalaciones que apuestan por la sustentabilidad ambiental, tienen espacios modernos, abiertos y llenos de luz, que resultan más amenos para los trabajadores.